Наумов о сезоне Федотова в ЦСКА: «У Ивана очень высокие требования к себе. То, что он идеалист, в какой-то момент ему мешало»

Бывший тренер вратарей ЦСКА высказался об игре Ивана Федотова в минувшем сезоне.

Вратарь вернулся в московский клуб после пропуска сезона-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После вылета в первом раунде Кубка Гагарина он уехал в «Филадельфию».

– В июле прошлого года вы сказали, что за несколько месяцев наберет форму. Получилось ли это у него, и как вы оцените его сезон?

– Лично я оцениваю сезон положительно. Я знаю, что было много критики, но давайте не забывать, что человек пропустил год. Он действительно набрал форму в течение нескольких месяцев. Другой вопрос - психологическая адаптация, а еще требования Ивана самому к себе. У него они очень высокие, он старается работать на максимум. То, что он идеалист, в какой-то момент ему мешало, поэтому он играл волнами. Но концовку сезона и плей-офф Иван сыграл здорово.

– Самое сложное было вернуть психологическую уверенность, и техника за год без хоккея у Федотова не рассыпалась?

– Я так понимаю, у Ивана была возможность поддерживать физические кондиции, под конец была возможность и покататься. С Сергеем Викторовичем Федоровым у нас была договоренность, что до ноября мы не будем дергать Ивана, спокойно дадим ему вливаться в игровой ритм.

Технику даже после паузы в несколько месяцев нужно вспоминать, после более продолжительного отрезка тем более. Она вспоминается быстро, но ее поддерживать надо гораздо плотнее, – сказал , недавно назначенный тренером вратарей фарм-клуба «Айлендерс».