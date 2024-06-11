Мэр Нижнекамска: «80% игроков «Нефтехимика» – местные ребята, наш Сергачев играет в НХЛ. В России есть хоть один клуб, у которого столько воспитанников?»

Мэр Нижнекамска заявил, что «Нефтехимик» делает ставку на своих воспитанников.

«Наши спортивные команды плохо вступают? Не соглашусь! В прошлом году хоккейный «Нефтехимик» был в плей-офф, сегодня команда собирает три тысячи болельщиков на каждый матч.

Наш воспитанник Сергачев играет в НХЛ. 80 процентов игроков – это местные ребята. Скажите, в России есть хоть один клуб, который имеет столько собственных воспитанников?

Мы и дальше пойдем по этому пути. В истории много клубов, которые собирали легионеров и вылетали из турниров. А мы будем идти поэтапно, воспитывать свою команду. У нас появился новый спорткомплекс «ТАНЕКО Арена», и, поверьте, через 3-5 лет в нашем клубе на 100 процентов будут собственные воспитанники.

Поэтому нам не нужна победа сегодня, нам нужно движение и большая вовлеченность ребят в спорт», – сказал Рамиль Муллин.