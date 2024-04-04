Якупов о сезоне перед драфтом НХЛ: «Колоссальное давление. Там прямо под микроскопом, на каждой тренировке делегации в плащах. Генменеджер «Коламбуса» у меня дома эчпочмаки ел»

Теги Нефтехимик НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Наиль Якупов Хоккей

Наиль Якупов рассказал о преддрафтовом сезоне в Северной Америке.

Якупов был выбран «Эдмонтоном» под первым номером на драфте НХЛ в 2012 году.

В НХЛ 30-летний форвард «Нефтехимика» провел 6 сезонов и за 350 матчей набрал 136 (62+74) очков.

– У меня на второй год [в Северной Америке] драфт был. Первый год нормально, а потом, когда второй сезон начался, и там уже, когда рейтинг подходит, игроки за ним следят, и вот начинается такое давление. Там еще молодежный чемпионат мира, просто колоссальное давление.

– Это сказалось на игре?

– Думаю, сказалось. Потому что и скауты приезжали, и генеральные менеджеры приезжали. Генеральный менеджер «Коламбуса» (Скотт Хаусон – Sports) у меня дома эчпочмаки ел, мама готовила.

Каждый день делегации в плащах приходили. У тебя тренировка, где бы ни была, там просто человек шесть-семь смотрят, что-то записывают. И вот это начинается. Вызывают тебя на диалог: «Пошли кофе попьем». После игры тебя кто-то ждет.

– Какое пристальное внимание.

– Там прямо под микроскопом, вообще жесть, постоянно. Ты уже хочешь домой, не знаю, поесть, в телефон поиграть, в ноутбуке потыкать. И тебя туда-сюда, съемки, там еще что-то. Ну не прям много, но у нас во взрослом хоккее нет такого, как там, – сказал Якупов.

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4 комментария
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Неинтересный хоккеист.
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А кто то из деревни корково, без понтов, выиграл мчм и потом пахал как конь. И это я ещё про Армавир молчу.
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Ответ Melnikov1968
Неинтересный хоккеист.
А мне наоборот такая карьера американские горки
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