Тренер «Эдмонтона» про 0-2 в финале: «Мы наиграли на 1-1 в серии. Не вижу повода для паники или радикальных решений»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Главный тренер «Эдмонтона» не видит причин для паники при 0-2 в финальной серии.

«Ойлерс» проигрывают «Флориде» в финале Кубка Стэнли (0-2 в серии, 0:3 в первом матче и 1:4 во втором). Следующие 2 игры пройдут в Эдмонтоне

«Мы считаем, что наиграли на 1-1 в серии. Но это не всегда получается. Нам нужно думать об одной игре – следующей. 

Я не вижу причин для паники или каких-то радикальных решений. Нам просто нужно выиграть следующий матч», – сказал Крис Кноблаух. 

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8 комментариев
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Да не вопрос. Можете даже наиграть на победу в серии, пускай только чашку в итоге возьмет Флорида)
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Где вы наиграли то. 2 разные игры от пантер. Они хоть автобусом(как в первой игре), хоть доминированием(как сегодня) отправили вас в школу
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Пантерам забрать серию на их арене ,пусть канадцы хоть так на чашку посмотрят.
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Наиграть можно и на 4 победы и проиграть серию в итоге. Это не ответ и не задача для тренера. У тренера задача выиграть матч, а не наиграть на виртуальную победу.
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В серии с Далласом Кноблох, после того как стало 1-2, пронес какую-то ахинею насчет судейства и его нестандартных стандартов. Сработало (не то что прям в части судейства, ну не важно).
Поэтому - ловите свежую порцию, когда как не сейчас
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Ответ Большое сердце Неймара
Где вы наиграли то. 2 разные игры от пантер. Они хоть автобусом(как в первой игре), хоть доминированием(как сегодня) отправили вас в школу
Уже серия закончилась,или я что то пропустил?
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Ответ Andry 72
Уже серия закончилась,или я что то пропустил?
Ну конечно еще есть матчи. Но 7:1 за два матча. Где тут они наиграли на 1:1. Придется смотреть на Эдмонтон еще пару матчей.
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