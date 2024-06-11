Тренер «Эдмонтона» про 0-2 в финале: «Мы наиграли на 1-1 в серии. Не вижу повода для паники или радикальных решений»
Главный тренер «Эдмонтона» не видит причин для паники при 0-2 в финальной серии.
«Ойлерс» проигрывают «Флориде» в финале Кубка Стэнли (0-2 в серии, 0:3 в первом матче и 1:4 во втором). Следующие 2 игры пройдут в Эдмонтоне.
«Мы считаем, что наиграли на 1-1 в серии. Но это не всегда получается. Нам нужно думать об одной игре – следующей.
Я не вижу причин для паники или каких-то радикальных решений. Нам просто нужно выиграть следующий матч», – сказал Крис Кноблаух.
Поэтому - ловите свежую порцию, когда как не сейчас