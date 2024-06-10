Шевченко о Кручинине: «Не стоит считать, что Алексей предал «Торпедо». Не ему одному не нравилось, куда все идет, но игроки забоятся о контрактах и им плевать на философию клуба»

Алексей Шевченко высказался о переходе Алексея Кручинина из «Торпедо» в «Северсталь».

«Напомним, что прошлый сезон закончился для Алексея очень рано. Последний раз он сыграл за «Торпедо» 24 февраля, а в плей-офф ему рекомендовали «не мешать команде» и «не приближаться к раздевалке».

Никто не понимал, что происходило, сам Кручинин старался не комментировать ситуацию, чтобы не нервировать бывших партнеров, но тему не отпускали: все старались понять, что же произошло.

Ходили разные версии. То ли Кручинин покритиковал Ларионова-младшего, то ли Алексей поспорил с тренерским штабом насчет стиля игры. Определенные источники в клубе выдвигали такую версию: Кручинин в одном из матчей отказался выходить на буллитную серию, причем это был второй случай в сезоне. Это было очень смешно.

Вариант с тем, что якобы Алексей подписал соглашение с «Северсталью» на сезон-2024/25, появился после отстранения, когда «не прижился» ни один из фантастических раскладов.

Причем, видимо, эта версия появилась в тот момент, когда представитель действительно достиг определенных договоренностей с главным тренером череповчан Андреем Козыревым. Обвинять нападающего в том, что он предал клуб, было никак нельзя.

Стало очевидно, что « » он не нужен, контракт закончится 30 апреля, а после этого нижегородцам было наплевать на карьеру Алексея.

Но в памяти людей осталось, что Кручинин заранее (чуть ли не в январе) подписал контракт с «Северсталью».

Якобы главный тренер нижегородцев понял, что хоккеист не будет выкладываться, и потому вывел его из состава. Это чушь. Не было никаких договоренностей, а сам Кручинин думал только о «Торпедо».

На самом деле конфликт начал проявляться раньше, чем закончился регулярный чемпионат.

И проблема была не в Кручинине, а в том, что Игорь Ларионов откровенно «поплыл», не выдержав испытаний медными трубами. «Торпедо» сезона-2022/23 и «Торпедо» сезона-2023/24 – это две разные команды с противоположными философиями игры.

И тому же Кручинину не нравилось, куда все идет. Не ему одному, кстати, но, как принято в российском хоккее (да и в мировом тоже), большая часть игроков думает только о себе, заботится о своих контрактах и им плевать на философию и будущее клуба, чужого в сущности.

Осуждать их за это нельзя, но считать, что тот же Алексей как-то предал коллектив, тоже не стоит», – написал журналист .