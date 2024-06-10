Сарос хочет остаться в «Нэшвилле». Он может взять будущий контракт Шестеркина с «Рейнджерс» за ориентир (Эллиотт Фридман)

Теги Рейнджерс Нэшвилл НХЛ Игорь Шестеркин Юусе Сарос Хоккей

Юусе Сарос хочет остаться в «Нэшвилле».

У 29-летнего финского вратаря остается один год по контракту с кэпхитом 5 миллионов долларов. Возможность подписать новое соглашение у него появится начиная с 1 июля. 

«Игрок хочет остаться, и команда хочет, чтобы он остался. Так что все участники процесса смотрят на ситуацию с оптимизмом», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на информированный источник. 

При этом Фридман добавил, что Сарос может дождаться новой сделки Игоря Шестеркина с «Рейнджерс», чтобы взять ее за ориентир.

Ранее сообщалось, что он нацелен на контракт уровня соглашения Ильи Сорокина с «Айлендерс» (8 лет, 8,25 миллиона долларов). 

Финн выступает за «Предаторс» с момента дебюта в лиге в сезоне-2015/16. 

3 комментария
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Ответ Serge Vendino
Ну если только ориентир высшей планки требований. Сарос - хороший вратарь, но Игорь Везину имеет и уже 2 раза вытащил копов в финал конфы.
У Шестёркина не только Везина, но и лучший % в плей-офф среди действующих вратарей, но с другой стороны: у Сароса нет плохих сезонов, он каждый год топ-5 по продвинутой вратарской стате и среди номинантов на Везину, он не «хороший» вратарь, а среди лучших в лиге. Ну и плюс это захолустный Теннеси, он +/- самый важных игрок своей команды - вполне вероятно что накинут еще и за это. По итогу контракт действительно, скорее всего, будет близок к контракту Шестеркина.
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Ну если только ориентир высшей планки требований. Сарос - хороший вратарь, но Игорь Везину имеет и уже 2 раза вытащил копов в финал конфы.
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