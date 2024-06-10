Сарос хочет остаться в «Нэшвилле». Он может взять будущий контракт Шестеркина с «Рейнджерс» за ориентир (Эллиотт Фридман)

Юусе Сарос хочет остаться в «Нэшвилле».

У 29-летнего финского вратаря остается один год по контракту с кэпхитом 5 миллионов долларов. Возможность подписать новое соглашение у него появится начиная с 1 июля.

«Игрок хочет остаться, и команда хочет, чтобы он остался. Так что все участники процесса смотрят на ситуацию с оптимизмом», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на информированный источник.

При этом Фридман добавил, что может дождаться новой сделки с « », чтобы взять ее за ориентир.

Ранее сообщалось, что он нацелен на контракт уровня соглашения Ильи Сорокина с «Айлендерс» (8 лет, 8,25 миллиона долларов).

Финн выступает за «Предаторс» с момента дебюта в лиге в сезоне-2015/16.