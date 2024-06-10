Венер Сафин о «Салавате»: «В Уфе почти все в шоке. Потеряли Дроздова и Башкирова, мощного российского костяка нет. Строить команду вокруг легионеров – ошибка»

Теги Салават Юлаев Торос болельщики Венер Сафин КХЛ МХЛ Толпар ВХЛ Джош Хо-Сэнг Иван Дроздов Данил Башкиров Хоккей

Венер Сафин критически оценил селекцию «Салавата Юлаева».

– В прошлом сезоне «Салават Юлаев» остановился в первом круге плей-офф КХЛ. «Толпар» занял последнее место в Золотом дивизионе МХЛ и вылетел в Серебряный, плюс «подарил» нашей Республике допинговый скандал. «Торос» был разгромлен в первом же раунде плей-офф ВХЛ.

После такого системного сбоя все в республике ожидали работу над ошибками и мощную селекцию. К сожалению, ничего подобного не видим – все наоборот! Много общаюсь в Уфе с болельщиками, честно скажу, практически все в шоке.

– От чего?

– У «Салавата» переходный период, в такой ситуации надо держаться за костяк команды, укреплять его. Но это в теории. А на практике – в первые же дни работы трансферного рынка потеряли форвардов Дроздова и Башкирова

Дроздов – игрок уровня Хмелевски,  лидер и мотор команды. Это огромная потеря! Он и начинал, и завершал атаки. То, что североамериканцу Ливо удалось уже по ходу чемпионата вписаться в команду, – большая заслуга Дроздова, который разгонял атаки звена и компенсировал недостаток скорости Ливо.

Да, молодой Башкиров провел год не ровно, где-то говорилось о синдроме второго сезона. Но терять таких игроков на рынке ограниченно свободных агентов, то есть, по сути, на ровном месте, – детская ошибка. 

– «Салават» в качестве замены анонсировал приезд новых легионеров...

– Эти анонсы в республике воспринимаются с юмором. Года два назад была такая же рекламная кампания у другого легионера – Хо-Сэнга, много месяцев все ждали – то его приезда, то выхода из лазарета, то получения гражданства. А завершилось все как комедия – канадец не явился.

Вообще строить команду вокруг легионеров – ошибка. В лучшие годы нашего клуба мы побеждали за счет мощного российского костяка. А его сейчас нет, – сказал бывший тренер уфимцев. 

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9 комментариев
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Все по делу Винер Расихович, кто бы разогнал эту шарагу псевдоруководителей. В руководящих ролях должны быть люди болеющие за развитие хоккея в Республике а не люди занимающие должность для галочки. Я бы к примеру хотел что бы это были свои, к примеру Вы и Игорь Григоренко.
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Очень адекватное мнение от Сафина, оно само себе ярко выражается в проблему текущего руководства. Селекция на рынке не проведена, а сегодня июнь. Баширов будет дважды наступать на грабли, если рассчитывает дождаться окончания заокеанского сезона. Из потерь: Башкиров, Дроздов, Коледов. Не ясна роль Кулемина, Мелоша. Я тоже в замешательстве…
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Естественно, ошибка расчитывать только на легионеров. Но Дроздова не по своему желанию отдали, а Башкиров не тот игрок, за которого прям надо было держаться
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Вся проблема у СЮ от бестолкового главы региона
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я правильно понимаю, что никто из журналюг, которые всегда активны в таких делах, до сих пор не позвонил баширову с просьбой прокомментировать "обмен" дроздова? по любому же звонили, а комментариев нет...
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Ответ Shaiba Bash
Естественно, ошибка расчитывать только на легионеров. Но Дроздова не по своему желанию отдали, а Башкиров не тот игрок, за которого прям надо было держаться
Ну так повторили бы оффершит Магнитки и в дальнейшем уже бы с Магниткой и торговались
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Ответ krasno-siniyman
Ну так повторили бы оффершит Магнитки и в дальнейшем уже бы с Магниткой и торговались
50 млн это и есть максимум что можно было получить с Магнитки, ваши тоже охренели от суммы и передумали делать оффер Зоркину...
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Ответ hemsky
50 млн это и есть максимум что можно было получить с Магнитки, ваши тоже охренели от суммы и передумали делать оффер Зоркину...
50 это сумма компенсации для СЮ. Это не сумма зп и она не идёт в потолок
А оклад у Башкирова в районе 30млн
Вполне вменяемые деньги
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