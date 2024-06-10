Венер Сафин о «Салавате»: «В Уфе почти все в шоке. Потеряли Дроздова и Башкирова, мощного российского костяка нет. Строить команду вокруг легионеров – ошибка»

Венер Сафин критически оценил селекцию «Салавата Юлаева».

– В прошлом сезоне « » остановился в первом круге плей-офф . «Толпар» занял последнее место в Золотом дивизионе МХЛ и вылетел в Серебряный, плюс «подарил» нашей Республике допинговый скандал. «Торос» был разгромлен в первом же раунде плей-офф ВХЛ.

После такого системного сбоя все в республике ожидали работу над ошибками и мощную селекцию. К сожалению, ничего подобного не видим – все наоборот! Много общаюсь в Уфе с болельщиками, честно скажу, практически все в шоке.

– От чего?

– У «Салавата» переходный период, в такой ситуации надо держаться за костяк команды, укреплять его. Но это в теории. А на практике – в первые же дни работы трансферного рынка потеряли форвардов Дроздова и .

– игрок уровня Хмелевски, лидер и мотор команды. Это огромная потеря! Он и начинал, и завершал атаки. То, что североамериканцу Ливо удалось уже по ходу чемпионата вписаться в команду, – большая заслуга Дроздова, который разгонял атаки звена и компенсировал недостаток скорости Ливо.

Да, молодой Башкиров провел год не ровно, где-то говорилось о синдроме второго сезона. Но терять таких игроков на рынке ограниченно свободных агентов, то есть, по сути, на ровном месте, – детская ошибка.

– «Салават» в качестве замены анонсировал приезд новых легионеров...

– Эти анонсы в республике воспринимаются с юмором. Года два назад была такая же рекламная кампания у другого легионера – , много месяцев все ждали – то его приезда, то выхода из лазарета, то получения гражданства. А завершилось все как комедия – канадец не явился.

Вообще строить команду вокруг легионеров – ошибка. В лучшие годы нашего клуба мы побеждали за счет мощного российского костяка. А его сейчас нет, – сказал бывший тренер уфимцев.