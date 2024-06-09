Кожевников о Бобровском: «Великий вратарь современности, просто Мастер с большой буквы. Однозначно заслужил «Везину Трофи», он один из лучших в мире на данный момент»
Александр Кожевников высказался об игре Сергея Бобровского.
В первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска.
«Бобровский – величайший вратарь. Это было понятно, он не первый сезон такой проводит.
Сейчас они попали в финал второй год подряд. Он великий вратарь современности, даже не о чем говорить. Просто Мастер с большой буквы.
Его можно назвать одним из лучших в мире на данный момент. Он однозначно заслужил приз лучшему вратарю сезона «Везину Трофи», – заявил экс-нападающий «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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