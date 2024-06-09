Кожевников о Бобровском: «Великий вратарь современности, просто Мастер с большой буквы. Однозначно заслужил «Везину Трофи», он один из лучших в мире на данный момент»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре Сергея Бобровского.

В первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» Бобровский отразил все 32 броска.

«Бобровский – величайший вратарь. Это было понятно, он не первый сезон такой проводит.

Сейчас они попали в финал второй год подряд. Он великий вратарь современности, даже не о чем говорить. Просто Мастер с большой буквы.

Его можно назвать одним из лучших в мире на данный момент. Он однозначно заслужил приз лучшему вратарю сезона «Везину Трофи», – заявил экс-нападающий «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Скиннер о Бобровском: «Боб был великолепен, он – главная причина, почему «Флорида» смогла выиграть»

1 комментарий
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Везина же идет по результатам чемпионата
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