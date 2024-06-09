Скиннер о Бобровском: «Боб был великолепен, он – главная причина, почему «Флорида» смогла выиграть»

Стюарт Скиннер высказался об игре Сергея Бобровского.

В первом матче финальной серии плей-офф НХЛ « » обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. Вратарь «Пантерс» отразил все 32 броска.

«Хоть мы и отдали первый матч, я думаю, что наша команда была хороша все 60 минут. Мы были великолепны на протяжении всей игры. Мы действительно старались.

«Боб» (Бобровский – Спортс) был абсолютно великолепен, он – главная причина, почему они смогли выиграть», – сказал вратарь « » .

Валерий Каменский: «Бобровский – лучший вратарь НХЛ. Желаю выиграть Кубок Стэнли, тогда он сможет получить все лучшие призы»

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