Макдэвид не намерен делать политические заявления: «Оставлю это экспертам. Я хорошо понимаю хоккей»

Коннор Макдэвид дал понять, что не собирается делать политические заявления.

The Athletic опубликовал статью про капитана « », в которой автор говорит о том, что от хоккеиста не стоит ожидать высказываний на тему политики, как это делает баскетболист Леброн Джеймс.

«Политическую сторону я оставляю экспертам. Мне особо нечего добавить по этому поводу. Я понимаю хоккей, и понимаю его хорошо. Стараюсь придерживаться этого», – сказал форвард.

«Я по-прежнему не самый откровенный парень. Когда я чувствую, что мой голос может внести свой вклад, то не боюсь поделиться им», – добавил .