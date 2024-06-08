НХЛ сделала чемпионский пояс совместно с WWE. На боковых пластинах изобразят логотип «Флориды» или «Эдмонтона»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон фото НХЛ WWE Хоккей

НХЛ и промоушен рестлинга сделали чемпионский пояс перед финалом Кубка Стэнли.

НХЛ и WWE (американский промоушен профессионального рестлинга) совместно разработали чемпионский пояс для обладателя Кубка Стэнли.

В финальной серии НХЛ сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».

Дизайн пояса включает в себя специальные боковые пластины, на которых отобразят логотипы команды-чемпиона.

На передней части пояса также выполнено изображение трофея Кубка Стэнли с хоккейной площадкой, а также логотипами WWE и НХЛ сверху и снизу.

Фото: официальный сайт НХЛ

4 комментария
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ничего особенного на самом деле. пока что.
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Значит скоро и в КХЛ такой пояс будет. Ромка любит кубки, перстни и пояс организует.
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Ждем Макдэвида и Драйзайтля на ринге, в качестве Tag Team. Ну или Тарасенко и Бобровского
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Алексей Шевченко у себя в ТГ такую же тему с "поясом Кубка Гагарина" продвигает👌
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