НХЛ сделала чемпионский пояс совместно с WWE. На боковых пластинах изобразят логотип «Флориды» или «Эдмонтона»
НХЛ и промоушен рестлинга сделали чемпионский пояс перед финалом Кубка Стэнли.
НХЛ и WWE (американский промоушен профессионального рестлинга) совместно разработали чемпионский пояс для обладателя Кубка Стэнли.
В финальной серии НХЛ сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».
Дизайн пояса включает в себя специальные боковые пластины, на которых отобразят логотипы команды-чемпиона.
На передней части пояса также выполнено изображение трофея Кубка Стэнли с хоккейной площадкой, а также логотипами WWE и НХЛ сверху и снизу.
Фото: официальный сайт НХЛ