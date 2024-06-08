НХЛ сделала чемпионский пояс совместно с WWE. На боковых пластинах изобразят логотип «Флориды» или «Эдмонтона»

НХЛ и промоушен рестлинга сделали чемпионский пояс перед финалом Кубка Стэнли.

НХЛ и WWE (американский промоушен профессионального рестлинга) совместно разработали чемпионский пояс для обладателя Кубка Стэнли.

В финальной серии НХЛ сыграют «Флорида» и « ».

Дизайн пояса включает в себя специальные боковые пластины, на которых отобразят логотипы команды-чемпиона.

На передней части пояса также выполнено изображение трофея Кубка Стэнли с хоккейной площадкой, а также логотипами и сверху и снизу.

Фото: официальный сайт НХЛ