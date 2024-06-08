Директор «Эдмонтона» о популярности Макдэвида в США: «Болельщики вздрагивают, когда он касается шайбы. Коннору комфортно быть лицом НХЛ – он вжился в роль»
Джефф Джексон поделился мыслями об известности Коннора Макдэвида в США.
«Любой болельщик в США, который внимательно следит за хоккеем, уже знает, кто такой Коннор Макдэвид.
У меня была возможность находиться на арене Madison Square Garden, или в Тампе, или в других местах, и наблюдать за болельщиками. Они все вздрагивают, когда он касается шайбы, как это делают и в Эдмонтоне.
Я не думаю, что Коннору нравилось, когда его называли суперзвездой. Он очень уважает хоккей. Он хотел это заслужить.
За последние два или три года я увидел, что ему комфортно быть лицом лиги.
Он вжился в эту роль и справился с ней очень хорошо, особенно учитывая то давление, которое на него оказывается», – сказал генеральный директор «Эдмонтона» Джефф Джексон.