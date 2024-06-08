«Ванкувер» готов предложить Линдхольму контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов в год
«Ванкувер» готов предложить Элиасу Линдхольму новый контракт.
Действующее соглашение 29-летнего форварда с зарплатой 4,85 миллиона долларов завершается в конце этого сезона.
Шведский хоккеист может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.
«Ванкувер» готов предложить игроку новое соглашение на 7 лет со средней зарплатой 7 миллионов долларов в год.
«Не уверен, что получится договориться. Но думаю, что «Кэнакс» хотят оставить хоккеиста», – сказал журналист Эллиотт Фридман.
Элиас Линдхольм перешел в «Ванкувер» из «Калгари» по ходу сезона в результата обмена.
Форвард набрал 12 (6+6) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Кэнакс». В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 13 играх.