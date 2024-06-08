288 млн рублей – убыток компании Зарипова по производству клюшек в 2023 году. Суммарный убыток с начала деятельности – 582 млн
Компания Даниса Зарипова завершила 2023 год с миллионными убытками.
ООО «ЗаряД» в прошлом году получило 288 миллионов рублей убытков, говорится в отчетности компании.
Годом ранее убыток составил 46 миллионов, пишет «Бизнес Online».
Выручка составила 288 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в 2022 году.
Суммарный накопленный убыток завода с начала деятельности достиг 582 миллиона рублей.
ООО «ЗаряД» открылось в 2016 году. Компания является российским производителем клюшек. Ее основал бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, которому принадлежит 25% уставного капитала.
Неудивительно, что получен убыток, с такой-то ценовой политикой. Ведь за те же деньги можно взять клюшки топ-брендов CCM, Bauer, Warrior и др.
Ротенберг много говорит о развитии хоккея, мог бы на Газпромовские (читай народные) деньги запустить производство доступных клюшек, но на Газпромовские деньги будут выпускаться...аэролодки под брендом Red Machine, о чем с Гордостью заявляет этот надутый щеголь прямиком с ПМЭФ!
Не буду заниматься рекламой , но иногда заходя в хоккейный магазин вижу какие предпочтения у родителей для своих детей. Жаль, что отечественный продукт не смог завоевать популярность.
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Каким образом газпромовские деньги сделают клюшки доступными? Он их будет на эти деньги производить и дарить?
Чтобы клюшки стали доступными, одних денег мало. А у Ротенберга кроме денег ничего нет.
за эту цену я всегда куплю топ bauer, ccm прошлого года
Я сам играю АК47 - отличная клюшка для любителей, но за 7500 а не 15000+