288 млн рублей – убыток компании Зарипова по производству клюшек в 2023 году. Суммарный убыток с начала деятельности – 582 млн

Компания Даниса Зарипова завершила 2023 год с миллионными убытками.

ООО «ЗаряД» в прошлом году получило 288 миллионов рублей убытков, говорится в отчетности компании.

Годом ранее убыток составил 46 миллионов, пишет «Бизнес Online».

Выручка составила 288 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в 2022 году.

Суммарный накопленный убыток завода с начала деятельности достиг 582 миллиона рублей.

ООО «ЗаряД» открылось в 2016 году. Компания является российским производителем клюшек. Ее основал бывший нападающий « » , которому принадлежит 25% уставного капитала.