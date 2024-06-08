288 млн рублей – убыток компании Зарипова по производству клюшек в 2023 году. Суммарный убыток с начала деятельности – 582 млн

Теги Ак Барс Данис Зарипов бизнес КХЛ деньги Хоккей

Компания Даниса Зарипова завершила 2023 год с миллионными убытками.

ООО «ЗаряД» в прошлом году получило 288 миллионов рублей убытков, говорится в отчетности компании.

Годом ранее убыток составил 46 миллионов, пишет «Бизнес Online».

Выручка составила 288 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в 2022 году.

Суммарный накопленный убыток завода с начала деятельности достиг 582 миллиона рублей.

ООО «ЗаряД» открылось в 2016 году. Компания является российским производителем клюшек. Ее основал бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, которому принадлежит 25% уставного капитала.

11 комментариев
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Очередной пример "успешного" импортозамещения
Неудивительно, что получен убыток, с такой-то ценовой политикой. Ведь за те же деньги можно взять клюшки топ-брендов CCM, Bauer, Warrior и др.
Ротенберг много говорит о развитии хоккея, мог бы на Газпромовские (читай народные) деньги запустить производство доступных клюшек, но на Газпромовские деньги будут выпускаться...аэролодки под брендом Red Machine, о чем с Гордостью заявляет этот надутый щеголь прямиком с ПМЭФ!
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+9
Цена на клюшки, как и на всю другую экипировку растет, а Ромка миллиарды в Индию с ЮАР вбухивать собрался
+8
-2
+6
Зарипов зарядил «заряд». Потеря огромных денег, видимо , из-за неправильной оценки рынка.
Не буду заниматься рекламой , но иногда заходя в хоккейный магазин вижу какие предпочтения у родителей для своих детей. Жаль, что отечественный продукт не смог завоевать популярность.
+7
-1
+6
Ответ Dan Boyle
Очередной пример "успешного" импортозамещения Неудивительно, что получен убыток, с такой-то ценовой политикой. Ведь за те же деньги можно взять клюшки топ-брендов CCM, Bauer, Warrior и др. Ротенберг много говорит о развитии хоккея, мог бы на Газпромовские (читай народные) деньги запустить производство доступных клюшек, но на Газпромовские деньги будут выпускаться...аэролодки под брендом Red Machine, о чем с Гордостью заявляет этот надутый щеголь прямиком с ПМЭФ!
на Газпромовские (читай народные) деньги запустить производство доступных клюшек
------------------
Каким образом газпромовские деньги сделают клюшки доступными? Он их будет на эти деньги производить и дарить?
Чтобы клюшки стали доступными, одних денег мало. А у Ротенберга кроме денег ничего нет.
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Так ты цены видел? 20+ за топ
за эту цену я всегда куплю топ bauer, ccm прошлого года
Я сам играю АК47 - отличная клюшка для любителей, но за 7500 а не 15000+
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Ответ Vinnipukh Vinni
на Газпромовские (читай народные) деньги запустить производство доступных клюшек ------------------ Каким образом газпромовские деньги сделают клюшки доступными? Он их будет на эти деньги производить и дарить? Чтобы клюшки стали доступными, одних денег мало. А у Ротенберга кроме денег ничего нет.
ну правильно, лучше аэролодки выпускать для популяризации хоккея, это куда более логичное решение...отличный план, надежный, как швейцарские часы
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+2
Ответ Bartez1986
Цена на клюшки, как и на всю другую экипировку растет, а Ромка миллиарды в Индию с ЮАР вбухивать собрался
В аэролодки «красная машина»- япадсталом. Еще школы хоккея открывать в Гималаях, Индии и прочих . У нас есть свои очень крутые аэролодки Аллигатор и Север и у них специфическое назначение и они вполне выполняют свою роль и заполняют отечественный рынок. Эти лодки ходят не только по воде .
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Хорошие клюшки, но очень дорогие. За эти деньги я всегда покупаю ССС или Bauer , потому что они уже проверенные временем и иногда даже дешевле Заряда.
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Ответ Vinnipukh Vinni
на Газпромовские (читай народные) деньги запустить производство доступных клюшек ------------------ Каким образом газпромовские деньги сделают клюшки доступными? Он их будет на эти деньги производить и дарить? Чтобы клюшки стали доступными, одних денег мало. А у Ротенберга кроме денег ничего нет.
Надо выпускать клюшки в стране по лицензии перечисленных марок и не выдумывать велосипед . Раньше эти марки делались в Мексике , а сейчас в Китае . Газпрому и любой другой монополии по силам организовать серийное производство и они как минимум должны стоить на 20% дешевле нынешних цен. Но все будет зависеть от количества . Отец Романа Ротенберга миллиардер , не считая его денег вполне резонный вопрос : при такой любви к хоккею любимого сыночка , то почему не построить ему и стране в целом завод по производству экипировки ? Вместо того чтобы осваивать государственные деньги в ненужную затею с аэролодками?
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Ответ Dan Boyle
Очередной пример "успешного" импортозамещения Неудивительно, что получен убыток, с такой-то ценовой политикой. Ведь за те же деньги можно взять клюшки топ-брендов CCM, Bauer, Warrior и др. Ротенберг много говорит о развитии хоккея, мог бы на Газпромовские (читай народные) деньги запустить производство доступных клюшек, но на Газпромовские деньги будут выпускаться...аэролодки под брендом Red Machine, о чем с Гордостью заявляет этот надутый щеголь прямиком с ПМЭФ!
На 100% не возьмусь утверждать, но год-два назад говорили, что Газпром выкупил у ДЗ компанию.
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Ответ Sashaz
Так ты цены видел? 20+ за топ за эту цену я всегда куплю топ bauer, ccm прошлого года Я сам играю АК47 - отличная клюшка для любителей, но за 7500 а не 15000+
А ещё есть вполне достойные китайские композитные клюшки нонеймы в разы дешевле. К сожалению у нас часто так выходит что Российское производство означает то же, что и продукция других стран но не дешевле, а дороже! Вот Заряд пошёл по этому пути
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