Рожков о переходе в ЦСКА: «Каждый мечтает попасть в этот клуб, и я – не исключение. В «Северстали» получал не так много времени, как хотелось бы»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Никита Рожков Хоккей

Форвард ЦСКА Никита Рожков рассказал о своем обмене в команду из «Северстали».

– Как получилось, что перешел в ЦСКА?

– Еще год контракта был в Череповце. Однако мы с агентом решили, что нужно двигаться дальше, что-то попробовать новое. Все же получал я не так много времени, как хотелось бы (38 матчей и 5+4 в прошлом сезоне при 09:35 в среднем на льду – прим. Sports).

И вот – новый вызов для меня, ЦСКА. Нужно показывать, что можешь, что хочешь и чего можно достичь. У любого хоккеиста из России, думаю, цель – выиграть Кубок Гагарина. К нему и стремлюсь.

С «Рубином» выигрывал Кубок Петрова, когда из «Магнитки» уехал в аренду в Тюмень. И получилось выиграть. Теперь впереди – новая цель. Хотя любые победы не даются просто, и на примере Кубке Петрова я это отчетливо понимаю. 

– В ЦСКА пусть и ушли немало лидеров, но все же тебе нужно еще доказать право на место в составе.

– Остались сильные ребята. И с ними тоже еще нужно конкурировать, и всерьез. Президент клуба Игорь Вячеславович Есмантович сказал на пресс-конференции, что армейский клуб пополнит несколько российских игроков из-за океана. И это тоже будет еще один вызов для меня. ЦСКА – клуб с амбициями, и у всех игроков амбиции. Каждый, думаю, мечтает попасть в ЦСКА, и я – не исключение, – сказал Рожков

1 комментарий
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В Северстале он мало времени получал , а здесь он решил стать лидером .
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