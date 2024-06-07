Никитин о 0-4 от «Металлурга»: «Функциональное состояние было не топовое, разбираемся, что упустили. Есть тактические и индивидуальные моменты, в чем мы должны усилиться»
Игорь Никитин высказался о поражении «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.
– Как много вы пересматривали финальную серию против «Металлурга» (0-4)?
– Конечно, мы эту серию пересмотрели – и еще будем пересматривать. Мы решали комплексную задачу, чего нам не хватило.
Так, я не скажу, что мы проигрывали Магнитогорску в движении. Но это у нас забирало столько энергии, что не оставалось ее на реализацию. Функциональное состояние было не топовое. А когда ты играешь уже в финале плей-офф против соперника в тонусе, то трудно при таком раскладе рассчитывать на успех.
Так что мы разбираемся, где что упустили в функциональной подготовке, что нужно было сделать иначе.
Ну да, была десятидневная пауза, но это просто факт. И есть чисто тактические, а еще индивидуальные моменты, в чем мы должны усилиться. Финал как раз дал много пищи для размышлений, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Ротана назвать тренером язык не поворачивается. Да и человеком откровенно говоря тоже...
А Ротен сразу обозначил причины вылета - судьи, переезд на новую арену, молодая команда, иностранцы у Авто, травмы из-за грязи соперников.
Все таки Ротен круче Никитина, сразу всю картину видит, но здесь на спрртсе одни неадекваты.