Никитин о 0-4 от «Металлурга»: «Функциональное состояние было не топовое, разбираемся, что упустили. Есть тактические и индивидуальные моменты, в чем мы должны усилиться»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин высказался о поражении «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

– Как много вы пересматривали финальную серию против «Металлурга» (0-4)?

– Конечно, мы эту серию пересмотрели – и еще будем пересматривать. Мы решали комплексную задачу, чего нам не хватило.

Так, я не скажу, что мы проигрывали Магнитогорску в движении. Но это у нас забирало столько энергии, что не оставалось ее на реализацию. Функциональное состояние было не топовое. А когда ты играешь уже в финале плей-офф против соперника в тонусе, то трудно при таком раскладе рассчитывать на успех.

Так что мы разбираемся, где что упустили в функциональной подготовке, что нужно было сделать иначе.

Ну да, была десятидневная пауза, но это просто факт. И есть чисто тактические, а еще индивидуальные моменты, в чем мы должны усилиться. Финал как раз дал много пищи для размышлений, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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5 комментариев
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Настоящий тренер. Это и есть профессиональный подход.
Ротана назвать тренером язык не поворачивается. Да и человеком откровенно говоря тоже...
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Никитин спустя 2 месяца не может дать ответ.
А Ротен сразу обозначил причины вылета - судьи, переезд на новую арену, молодая команда, иностранцы у Авто, травмы из-за грязи соперников.
Все таки Ротен круче Никитина, сразу всю картину видит, но здесь на спрртсе одни неадекваты.
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На фоне Металлурга плохое игровое движение Локо выглядело как результат потери тонуса в связи с паузой. Там в первом тайме первой же игры Локомотив выглядел очень тяжело, и к воротам с трудом прорывался, чего не было в их предыдущих сериях.
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Точно, были недостаточно роботизированы, плохо бегали)
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Ответ gnom9912
Точно, были недостаточно роботизированы, плохо бегали)
плюшевые роботы чуть от команды без тренера с клоуном на мостике не вылетели ))
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