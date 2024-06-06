Паньотта о Хейнене: «Ожидается, что «Бостон» начнет переговоры о новом контракте на этой неделе»

«Бостон» может продлить контракт с Дэнтоном Хейненом.

«Брюинс» поговорят с представителями игрока на этой неделе, сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Нападающий может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 74 матча и набрал 36 (17+19) очков.

«Ожидается, что на этой неделе «Брюинс» поговорят с представителями и начнут переговоры о возможном новом контракте.

Хейнен – ​​один из 9 игроков « », которые могут стать неограниченно свободными агентами», – написал Паньотта.