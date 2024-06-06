Паньотта о Хейнене: «Ожидается, что «Бостон» начнет переговоры о новом контракте на этой неделе»
«Бостон» может продлить контракт с Дэнтоном Хейненом.
«Брюинс» поговорят с представителями игрока на этой неделе, сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
Нападающий может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 74 матча и набрал 36 (17+19) очков.
«Ожидается, что на этой неделе «Брюинс» поговорят с представителями Дэнтона Хейнена и начнут переговоры о возможном новом контракте.
Хейнен – один из 9 игроков «Бостона», которые могут стать неограниченно свободными агентами», – написал Паньотта.