Паньотта о Хейнене: «Ожидается, что «Бостон» начнет переговоры о новом контракте на этой неделе»

Теги Бостон НХЛ Дэвид Паньотта Дэнтон Хейнен Хоккей

«Бостон» может продлить контракт с Дэнтоном Хейненом.

«Брюинс» поговорят с представителями игрока на этой неделе, сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Нападающий может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 74 матча и набрал 36 (17+19) очков.

«Ожидается, что на этой неделе «Брюинс» поговорят с представителями Дэнтона Хейнена и начнут переговоры о возможном новом контракте.

Хейнен – ​​один из 9 игроков «Бостона», которые могут стать неограниченно свободными агентами», – написал Паньотта.

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