Гребенкин про пост с текстом «Где там этот Бостон?»: «Когда дадут шанс сыграть против «Бостона», их игроки будут меня еще больше не любить, чем за эту историю»

Никита Гребенкин высказался о своем посте с текстом «Где там этот Бостон?».

После победы в Кубке Гагарина 21-летний форвард заключил контракт с «Торонто», который на тот момент играл с « » в Кубке Стэнли.

Затем Гребенкин выложил в соцсетях пост из самолета с подписью: «Где там этот Бостон?».

– Как вас встретили в «Торонто»?

– Вообще классно встретили, хорошая организация, очень сильная. Мне все понравилось. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Ваши шутки «Где там этот Бостон» навели много шума. Что сказали в Канаде?

– Вообще ничего. Никто на это не обратил внимания, все понимали, что в этих сториc не было ничего негативного. Просто молодой парень после Кубка летел навеселе, все здорово.

– Не думаете, что в следующем сезоне вам от игроков «Бостона» может знатно прилететь?

– Не думаю, что кто-то из игроков «Бостона» знает про эту историю. Когда мне дадут шанс сыграть против «Бостона», они будут меня еще больше не любить, чем за эту историю.

– В России над вами подтрунивали за эту фразу?

– Ничего такого не было. Все меня знают как человека, который любит пошутить, знают, что это мой стиль, – сказал нападающий « » .



