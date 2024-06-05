Гребенкин про пост с текстом «Где там этот Бостон?»: «Когда дадут шанс сыграть против «Бостона», их игроки будут меня еще больше не любить, чем за эту историю»
Никита Гребенкин высказался о своем посте с текстом «Где там этот Бостон?».
После победы в Кубке Гагарина 21-летний форвард заключил контракт с «Торонто», который на тот момент играл с «Бостоном» в Кубке Стэнли.
Затем Гребенкин выложил в соцсетях пост из самолета с подписью: «Где там этот Бостон?».
– Как вас встретили в «Торонто»?
– Вообще классно встретили, хорошая организация, очень сильная. Мне все понравилось. Надеюсь, дальше будет только лучше.
– Ваши шутки «Где там этот Бостон» навели много шума. Что сказали в Канаде?
– Вообще ничего. Никто на это не обратил внимания, все понимали, что в этих сториc не было ничего негативного. Просто молодой парень после Кубка летел навеселе, все здорово.
– Не думаете, что в следующем сезоне вам от игроков «Бостона» может знатно прилететь?
– Не думаю, что кто-то из игроков «Бостона» знает про эту историю. Когда мне дадут шанс сыграть против «Бостона», они будут меня еще больше не любить, чем за эту историю.
– В России над вами подтрунивали за эту фразу?
– Ничего такого не было. Все меня знают как человека, который любит пошутить, знают, что это мой стиль, – сказал нападающий «Торонто» Никита Гребенкин.