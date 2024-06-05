Гребенкин про пост с текстом «Где там этот Бостон?»: «Когда дадут шанс сыграть против «Бостона», их игроки будут меня еще больше не любить, чем за эту историю»

Теги Металлург Мг Торонто Бостон НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин высказался о своем посте с текстом «Где там этот Бостон?».

После победы в Кубке Гагарина 21-летний форвард заключил контракт с «Торонто», который на тот момент играл с «Бостоном» в Кубке Стэнли.

Затем Гребенкин выложил в соцсетях пост из самолета с подписью: «Где там этот Бостон?».

– Как вас встретили в «Торонто»?

– Вообще классно встретили, хорошая организация, очень сильная. Мне все понравилось. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Ваши шутки «Где там этот Бостон» навели много шума. Что сказали в Канаде?

– Вообще ничего. Никто на это не обратил внимания, все понимали, что в этих сториc не было ничего негативного. Просто молодой парень после Кубка летел навеселе, все здорово.

– Не думаете, что в следующем сезоне вам от игроков «Бостона» может знатно прилететь?

– Не думаю, что кто-то из игроков «Бостона» знает про эту историю. Когда мне дадут шанс сыграть против «Бостона», они будут меня еще больше не любить, чем за эту историю.

– В России над вами подтрунивали за эту фразу?

– Ничего такого не было. Все меня знают как человека, который любит пошутить, знают, что это мой стиль, – сказал нападающий «Торонто» Никита Гребенкин.
 
 

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3 комментария
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Я думаю, что никто из Бостона не знает, кто такой гребенкин
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Такая уверенность – это, конечно, прикольно, но в «Бостоне» есть крысюки гораздо опытнее и въедливее, чем Гребёнкин. Не стоит удивляться, если об этих высказываниях каким-то образом узнает Маршанд и по ходу матча припомнит это Никите.
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