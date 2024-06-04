Генменеджер «Флориды» о сравнении с «Бостоном»-2011: «Уровень борьбы, хладнокровия, как команда стоит друг за друга – вижу много похожего»

Билл Зито высказался о сравнении «Флориды» с командой «Бостона» 2011 года.

В 2011 году «Брюинс» выиграли , победив «Ванкувер» (4-3 в серии).

В текущем розыгрыше плей-офф « » сыграет против «Эдмонтона» в финале.

«Я ни от кого такого никогда не слышал, но, будучи близко знаком с этой серией, потому что я представлял Тима Томаса...

Тот уровень борьбы, хладнокровия, как команда стоит друг за друга – я вижу много похожего. Сравнение провести легко, в них есть некоторая точность.

Наверное, у меня нет превосходной степени, которую я мог бы использовать, чтобы описать, насколько важен .

На самом деле все начинается с того, кем он является как личность. Этот уровень доброжелательности и трудолюбия на льду и за его пределами, стремление стать лучше – это задает тон для всех», – сказал генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито.