Генменеджер «Флориды» о сравнении с «Бостоном»-2011: «Уровень борьбы, хладнокровия, как команда стоит друг за друга – вижу много похожего»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Билл Зито Александр Барков Хоккей

Билл Зито высказался о сравнении «Флориды» с командой «Бостона» 2011 года.

В 2011 году «Брюинс» выиграли Кубок Стэнли, победив «Ванкувер» (4-3 в серии).

В текущем розыгрыше плей-офф «Флорида» сыграет против «Эдмонтона» в финале.

«Я ни от кого такого никогда не слышал, но, будучи близко знаком с этой серией, потому что я представлял Тима Томаса... 

Тот уровень борьбы, хладнокровия, как команда стоит друг за друга – я вижу много похожего. Сравнение провести легко, в них есть некоторая точность.

Наверное, у меня нет превосходной степени, которую я мог бы использовать, чтобы описать, насколько важен Александр Барков.

На самом деле все начинается с того, кем он является как личность. Этот уровень доброжелательности и трудолюбия на льду и за его пределами, стремление стать лучше – это задает тон для всех», – сказал генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито.

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