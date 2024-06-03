«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории. Это лучший результат для команд не из Оригинальной Шестерки наряду с «Филадельфией»

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории.

«Ойлерс» обыграли « » в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

Канадский клуб вышел в финал в 8-й раз в своей истории. Клуб 5 раз выиграл (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и дважды уступал в финале (1983, 2006).

8 финалов – это лучший результат в для команд не из Оригинальной Шестерки наряду с «Филадельфией» (8, 2 Кубка). За «Ойлерс» и «Флайерс» в этом списке идет « » (6 финалов, 5 Кубков).

В рамках Оригинальной Шестерки рейтинг такой: « » (33 финала, 23 Кубка – без учета достижений периода НХА), « » (24, 11), «Торонто» (21, 13), «Бостон» (20, 6), «Чикаго» (13, 6), « » (11, 4).