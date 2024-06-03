«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории. Это лучший результат для команд не из Оригинальной Шестерки наряду с «Филадельфией»
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории.
«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).
Канадский клуб вышел в финал в 8-й раз в своей истории. Клуб 5 раз выиграл Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и дважды уступал в финале (1983, 2006).
8 финалов – это лучший результат в НХЛ для команд не из Оригинальной Шестерки наряду с «Филадельфией» (8, 2 Кубка). За «Ойлерс» и «Флайерс» в этом списке идет «Питтсбург» (6 финалов, 5 Кубков).
В рамках Оригинальной Шестерки рейтинг такой: «Монреаль» (33 финала, 23 Кубка – без учета достижений периода НХА), «Детройт» (24, 11), «Торонто» (21, 13), «Бостон» (20, 6), «Чикаго» (13, 6), «Рейнджерс» (11, 4).
4:2)))