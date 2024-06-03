«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории. Это лучший результат для команд не из Оригинальной Шестерки наряду с «Филадельфией»

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«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории.

«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Канадский клуб вышел в финал в 8-й раз в своей истории. Клуб 5 раз выиграл Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и дважды уступал в финале (1983, 2006). 

8 финалов – это лучший результат в НХЛ для команд не из Оригинальной Шестерки наряду с «Филадельфией» (8, 2 Кубка). За «Ойлерс» и «Флайерс» в этом списке идет «Питтсбург» (6 финалов, 5 Кубков). 

В рамках Оригинальной Шестерки рейтинг такой: «Монреаль» (33 финала, 23 Кубка – без учета достижений периода НХА), «Детройт» (24, 11), «Торонто» (21, 13), «Бостон» (20, 6), «Чикаго» (13, 6), «Рейнджерс» (11, 4). 

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4 комментария
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Пора уже "Пантерам" брать свой первый КС!
4:2)))
+5
-1
+4
Прекрасный результат, прекрасная команда, надеюсь, Эдмонтон возьмет кубок Стенли!
+2
-1
+1
За ярчайший финал. Обе команды очень крутые.
+1
0
+1
Вперед Канада Вперед МакДи
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