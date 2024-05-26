«Тампа» выставила Усова на драфт отказов. Форвард вернется в минское «Динамо»

Теги возможные переходы Тампа-Бэй НХЛ АХЛ Динамо Минск КХЛ Сиракьюз Илья Усов Хоккей

«Тампа» намерена прекратить сотрудничество с Ильей Усовым.

В «Лайтнинг» выставили 22-летнего белорусского форварда на безусловный драфт отказов, утверждает CapFriendly.

По информации телеграм-канала «Хоккей по понятиям», Усов продолжит карьеру в минском «Динамо», за которое выступал с 2020 по 2022 год.

Напомним, Илья подписал трехлетний контракт новичка с «Тампой» в 2022 году, но так и не дебютировал в НХЛ.

В составе клуба «Сиракьюз» в АХЛ он провел за 2 сезона. В 103 играх Усов набрал 30 (11+19) очков. Последний раз он играл 19 апреля.

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий