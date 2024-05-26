«Тампа» выставила Усова на драфт отказов. Форвард вернется в минское «Динамо»

«Тампа» намерена прекратить сотрудничество с Ильей Усовым.

В «Лайтнинг» выставили 22-летнего белорусского форварда на безусловный драфт отказов, утверждает CapFriendly.

По информации телеграм-канала «Хоккей по понятиям», Усов продолжит карьеру в минском « », за которое выступал с 2020 по 2022 год.

Напомним, подписал трехлетний контракт новичка с « » в 2022 году, но так и не дебютировал в .

В составе клуба «Сиракьюз» в он провел за 2 сезона. В 103 играх Усов набрал 30 (11+19) очков. Последний раз он играл 19 апреля.