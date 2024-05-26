«Тампа» выставила Усова на драфт отказов. Форвард вернется в минское «Динамо»
«Тампа» намерена прекратить сотрудничество с Ильей Усовым.
В «Лайтнинг» выставили 22-летнего белорусского форварда на безусловный драфт отказов, утверждает CapFriendly.
По информации телеграм-канала «Хоккей по понятиям», Усов продолжит карьеру в минском «Динамо», за которое выступал с 2020 по 2022 год.
Напомним, Илья подписал трехлетний контракт новичка с «Тампой» в 2022 году, но так и не дебютировал в НХЛ.
В составе клуба «Сиракьюз» в АХЛ он провел за 2 сезона. В 103 играх Усов набрал 30 (11+19) очков. Последний раз он играл 19 апреля.