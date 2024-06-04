«Мы будем его слушать?» Гретцки ответил Биссоннетту, поставившему победу «Далласа» в 6 матчах над «Эдмонтоном»

Уэйн Гретцки поиронизировал над Полом Биссоннеттом.

Лучший бомбардир в истории и бывший хоккеист клубов лиги в студии TNT поделились соображениями относительно предстоящего финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и « ».

Пол Биссоннетт: «Надеюсь, серия дойдет до седьмого матча. Думаю, что это сезон «Флориды». Они лучше. Им нужно показать лучший хоккей, если они хотят получить шанс».

Уэйн Гретцки: «На кого ты ставил в прошлой серии?».

: « в шести матчах».

: «Мы будем его слушать? Моя проблема в том, что я живу во Флориде, поэтому восхищаюсь тем, что сделали «Пантерс». Я уважаю их игроков и считаю, что у них потрясающий тренерский штаб. Их владелец – мой друг. Мне даже не нужно говорить, за кого я. Все знают».