Гуськов об игре в порту Мурманска: «Хотим, чтобы нация была здорова, мы объединялись, были сильнее. Чтобы выигрывали не бары, рестораны, сигареты, а спорт»

Теги Александр Гуськов КХЛ МХЛ Хоккей

Александр Гуськов поделился мыслями об опыте игры в порту Мурманска.

– У вас есть уникальный опыт игры в порту Мурманска. Каковы были ощущения, когда играли в таком необычном месте?

– Это уникально.

Это один из тех матчей, которые у меня сохранены в виде фотографий и видео. Хоккейная коробка была в 30 метрах от ближайшего водоема.

А это Кольский полуостров, Баренцево море. 30 метров! Плюс пришвартовался арктический контейнеровоз «Талнах», в который я бросил шайбу. Обычно шампанское разбивают…

Но это тоже очень интересный эксклюзив. И я на полчаса вообще поменял профессию, побыл крановщиком. Я реально управлял краном, который переносит сотни тонн. Было очень сложно.

Это к пониманию того, что все профессии хороши. Мне человек объяснял, как управлять краном, а через два часа я играл против него в хоккей, говорил, как управлять клюшкой.

– А какова основная цель таких матчей?

– Мы хотим, чтобы за счет популяризации спорта, не только хоккея, нация была здорова, чтобы мы объединялись, были сильнее.

Чтобы выигрывали не бары, рестораны, сигареты и так далее, а спорт, за счет чего мы будем сильнее.

Приятно общаться с теми людьми, которые хотят развиваться за счет спортивной составляющей. Это самое главное.

В Мурманске это удалось.

Много где были выступления, на Байкале и так далее, но здесь было такое, что чуть перевернуло мнение о хоккее у многих мурманчан, – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

6 комментариев
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Гуськов в первую очередь хочет в Единой России тепло устроиться, и их канцелярско-популистский язык уже неплохо освоил.
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Что все прицепились к барам, ресторанам и прочему. Будто нельзя после игры или тренировки зайти в бар, посидеть, выпить бокал пива? Уж кто-то, а игровики совсем не прочь выпить и покутить. Так что не надо здесь лицемерить.
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Как читаешь такие речи, так сразу появляется тяга выпить и закурить. Даже по пути на тренировку или с неё.
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Ответ Vadoniy
Как читаешь такие речи, так сразу появляется тяга выпить и закурить. Даже по пути на тренировку или с неё.
Так и они сами после игры наверняка в ресторан пошли. Как говорится, обмыть это дело))))
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Хотим, чтобы выигрывали букмеккеры, а не бары, уточнил Гуськов.
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Ответ Футболшоу
Так и они сами после игры наверняка в ресторан пошли. Как говорится, обмыть это дело))))
С языка снял..
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