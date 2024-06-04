Гуськов об игре в порту Мурманска: «Хотим, чтобы нация была здорова, мы объединялись, были сильнее. Чтобы выигрывали не бары, рестораны, сигареты, а спорт»

Александр Гуськов поделился мыслями об опыте игры в порту Мурманска.

– У вас есть уникальный опыт игры в порту Мурманска. Каковы были ощущения, когда играли в таком необычном месте?

– Это уникально.

Это один из тех матчей, которые у меня сохранены в виде фотографий и видео. Хоккейная коробка была в 30 метрах от ближайшего водоема.

А это Кольский полуостров, Баренцево море. 30 метров! Плюс пришвартовался арктический контейнеровоз «Талнах», в который я бросил шайбу. Обычно шампанское разбивают…

Но это тоже очень интересный эксклюзив. И я на полчаса вообще поменял профессию, побыл крановщиком. Я реально управлял краном, который переносит сотни тонн. Было очень сложно.

Это к пониманию того, что все профессии хороши. Мне человек объяснял, как управлять краном, а через два часа я играл против него в хоккей, говорил, как управлять клюшкой.

– А какова основная цель таких матчей?

– Мы хотим, чтобы за счет популяризации спорта, не только хоккея, нация была здорова, чтобы мы объединялись, были сильнее.

Чтобы выигрывали не бары, рестораны, сигареты и так далее, а спорт, за счет чего мы будем сильнее.

Приятно общаться с теми людьми, которые хотят развиваться за счет спортивной составляющей. Это самое главное.

В Мурманске это удалось.

Много где были выступления, на Байкале и так далее, но здесь было такое, что чуть перевернуло мнение о хоккее у многих мурманчан, – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.