«Торпедо» подписало контракт с Фирстовым на год

Теги Торпедо переходы КХЛ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов подписал контракт с «Торпедо».

Соглашение рассчитано на год.

В прошедшем регулярном чемпионате Фирстов провел 67 игр за «Торпедо» и набрал 35 (17+18) очков при полезности «плюс 1».

В плей-офф на его счету 5 матчей и 2 шайбы при полезности «0».

После вылета нижегородского клуба из Кубка Гагарина 22-летний форвард отправился в фарм-клуб «Миннесоты». Он сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и отметился 4 (2+2) баллами.

«Поздравляем форварда с возвращением в Нижний Новгород и желаем новых побед в составе «Торпедо» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

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4 комментария
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Успехов Влад . Жги 🔥✊🇷🇺
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Влад хороший настырный игрок. Дисциплину в плане ненужных удалений на фоне горячности убрать и вообще все классно будет.
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Хороший парень! Горячий, но это по молодости! Хорошая команда собирается!
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