«Торпедо» подписало контракт с Фирстовым на год

Владислав Фирстов подписал контракт с «Торпедо».

Соглашение рассчитано на год.

В прошедшем регулярном чемпионате Фирстов провел 67 игр за «Торпедо» и набрал 35 (17+18) очков при полезности «плюс 1».

В плей-офф на его счету 5 матчей и 2 шайбы при полезности «0».

После вылета нижегородского клуба из Кубка Гагарина 22-летний форвард отправился в фарм-клуб «Миннесоты». Он сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и отметился 4 (2+2) баллами.

«Поздравляем форварда с возвращением в Нижний Новгород и желаем новых побед в составе «Торпедо» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.