Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини пообщался с «Сан-Хосе»: «Интервью прошло хорошо. Было приятно встретиться с Майком Гриром»

Теги Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Драфт НХЛ NCAA Макклин Селебрини Хоккей

Фаворит драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини пообщался с представителями «Сан-Хосе».

17-летний форвард, набравший 64 (32+32) очка в 38 играх за Бостонский университет в NCAA, был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. 

«Шаркс» в мае выиграли лотерею и получили право выбирать под первым номером на предстоящем в июне драфте НХЛ.

«Интервью прошло очень хорошо. Было здорово встретиться со всеми. Отличный опыт. В Бостоне я много слышал о генменеджере клуба Майке Грире (он отыграл за Бостонский университет 3 сезона – прим. Sports), было приятно встретиться с ним. 

Я думаю, что на преддрафтовых тестах главное – встречаться с людьми, показывать всем, что я за человек. Давать такую информацию, которой нет в видеонарезках. Речь идет о взаимодействии с людьми», – сказал Селебрини

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий