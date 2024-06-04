Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини пообщался с «Сан-Хосе»: «Интервью прошло хорошо. Было приятно встретиться с Майком Гриром»

Фаворит драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини пообщался с представителями «Сан-Хосе».

17-летний форвард, набравший 64 (32+32) очка в 38 играх за Бостонский университет в NCAA, был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.

«Шаркс» в мае выиграли лотерею и получили право выбирать под первым номером на предстоящем в июне драфте .

«Интервью прошло очень хорошо. Было здорово встретиться со всеми. Отличный опыт. В Бостоне я много слышал о генменеджере клуба Майке Грире (он отыграл за Бостонский университет 3 сезона – прим. Sports), было приятно встретиться с ним.

Я думаю, что на преддрафтовых тестах главное – встречаться с людьми, показывать всем, что я за человек. Давать такую информацию, которой нет в видеонарезках. Речь идет о взаимодействии с людьми», – сказал .