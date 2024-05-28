4-й номер драфта Уилл Смит подписал контракт с «Сан-Хосе». Форвард набрал 71 балл в 41 матче сезона в NCAA

«Сан-Хосе» подписал контракт с Уиллом Смитом.

19-летний нападающий подписал договор новичка с клубом на три года.

«Шаркс» выбрали форварда под общим 4-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2023.

В прошедшем сезоне выступал за колледж Бостона в университетской лиге .

Нападающий набрал 71 (25+46) балл за результативность в 41 матче чемпионата NCAA.

Вместе со сборной США Смит выиграл золото МЧМ-2024, набрав 9 (4+5) очков в 7 матчах турнира.