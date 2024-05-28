4-й номер драфта Уилл Смит подписал контракт с «Сан-Хосе». Форвард набрал 71 балл в 41 матче сезона в NCAA
«Сан-Хосе» подписал контракт с Уиллом Смитом.
19-летний нападающий подписал договор новичка с клубом на три года.
«Шаркс» выбрали форварда под общим 4-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2023.
В прошедшем сезоне Уилл Смит выступал за колледж Бостона в университетской лиге NCAA.
Нападающий набрал 71 (25+46) балл за результативность в 41 матче чемпионата NCAA.
Вместе со сборной США Смит выиграл золото МЧМ-2024, набрав 9 (4+5) очков в 7 матчах турнира.