Бенн про 1:2 от «Эдмонтона»: «Можно сказать, что «Даллас» провел лучший матч в серии. Но сложилось не в нашу пользу»
Джейми Бенн поделился мнением о поражении от «Эдмонтона».
«Даллас» уступил «Ойлерс» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.
В шестом матче «Старс» проиграли 1:2.
«Наверное, можно сказать, что это была наша лучшая игра в серии. Но все сложилось не в нашу пользу», – сказал капитан команды Джейми Бенн.
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