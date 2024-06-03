Бенн про 1:2 от «Эдмонтона»: «Можно сказать, что «Даллас» провел лучший матч в серии. Но сложилось не в нашу пользу»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Джейми Бенн Хоккей

Джейми Бенн поделился мнением о поражении от «Эдмонтона».

«Даллас» уступил «Ойлерс» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

В шестом матче «Старс» проиграли 1:2.

«Наверное, можно сказать, что это была наша лучшая игра в серии. Но все сложилось не в нашу пользу», – сказал капитан команды Джейми Бенн.

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили

1 комментарий
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Поздно пить боржоми. Сами себе забивали фактически голы, начиная с 4 игры. Необъяснимые левые какие-то удаления и необъяснимые привозы вроде завала на своего вратаря в 4 игре в безобиднейшей ситуации. Ну и большинство ваше было всю эту серию тихим ужасом.
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