Бенн про 1:2 от «Эдмонтона»: «Можно сказать, что «Даллас» провел лучший матч в серии. Но сложилось не в нашу пользу»

Джейми Бенн поделился мнением о поражении от «Эдмонтона».

« » уступил «Ойлерс» со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

В шестом матче «Старс» проиграли 1:2.

«Наверное, можно сказать, что это была наша лучшая игра в серии. Но все сложилось не в нашу пользу», – сказал капитан команды .

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили