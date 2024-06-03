Дадонов завершил плей-офф с 3+4 в 19 матчах. У форварда 1 передача в 6 играх с «Эдмонтоном»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов завершил плей-офф с 3+4 в 19 матчах.

Россиянин не отметился результативными действиями в шестом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (1:2, 2-4). 

В активе 35-летнего игрока 1 результативная передача в 6 играх серии. Всего в плей-офф – 7 (3+4) баллов в 19 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 12:54. 

Сегодня Дадонов (10:56, «0») нанес 1 бросок в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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