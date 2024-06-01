Морис о сдерживании лидеров «Рейнджерс»: «У меня есть обладатель «Селке». Элитные хоккеисты «Флориды» против их элитных игроков. Ничего тактического»

Пол Морис поделился мнением относительно действий против лидеров «Рейнджерс».

« » ведет 3-2 в серии финала Восточной конференции.

«У меня есть обладатель «Селке Трофи» ( – Sports) – и не однократный.

Мы не готовимся иначе к элитным хоккеистам соперника, нежели к игрокам их четвертого звена. Мы смотрим на всех одинаково.

Разница в том, что наши элитные игроки будут играть против их элитных игроков. Не думаю, что здесь есть что-то тактическое.

Не думаю, что с тренерской точки зрения есть что-то, кроме того, что мы довольно хорошо придерживаемся стиля игры.

Мы не держали Никиту Кучерова в первом раунде, не держали Давида Пастрняка – во втором раунде.

Я просто ставлю своих лучших игроков против всех их лучших игроков», – сказал главный тренер «Флориды» .