Морис о сдерживании лидеров «Рейнджерс»: «У меня есть обладатель «Селке». Элитные хоккеисты «Флориды» против их элитных игроков. Ничего тактического»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Александр Барков Хоккей

Пол Морис поделился мнением относительно действий против лидеров «Рейнджерс».

«Флорида» ведет 3-2 в серии финала Восточной конференции. 

«У меня есть обладатель «Селке Трофи» (Александр Барков – Sports) – и не однократный.

Мы не готовимся иначе к элитным хоккеистам соперника, нежели к игрокам их четвертого звена. Мы смотрим на всех одинаково.

Разница в том, что наши элитные игроки будут играть против их элитных игроков. Не думаю, что здесь есть что-то тактическое.

Не думаю, что с тренерской точки зрения есть что-то, кроме того, что мы довольно хорошо придерживаемся стиля игры.

Мы не держали Никиту Кучерова в первом раунде, не держали Давида Пастрняка – во втором раунде.

Я просто ставлю своих лучших игроков против всех их лучших игроков», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

1 комментарий
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Ну ещё бы главный тренер стал бы открывать что-то из тактики. И тем не менее в прошлые ПО Флорида дважды отлетала от Тампы. И Барков там был. Но теперь у пантер есть настырность и агрессия имени Ткачука, есть пара х-факторов типа Форслинга и Бобровского, конкуренты слабее по разным причинам, а Морисом и тренерским штабом организована отличная защита.
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