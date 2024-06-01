Тардиф о предложении заморозить очки России в рейтинге ИИХФ: «Меня не волнует, что говорит Шемберг. Его дело – лиги и клубы, а не международный хоккей»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Шимон Шемберг Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф оценил высказывание Шимона Шемберга о сборной России в рейтинге ИИХФ.

После ЧМ-2024 первое место в рейтинге ИИХФ сохранила сборная Канады.

На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что нужно заморозить очки сборной России на время отстранения.

«Меня не волнует, что говорит Шимон Шемберг. Его дело – лиги и клубы, а не международный хоккей», – ответил Люк Тардиф.

Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?

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3 комментария
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Смотришь так и на первое место выйдем 🫤🫤🫤
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так тардиф получается НАШ СЛОН?
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Это была оплеуха Шимону? 😊
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