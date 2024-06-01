Тардиф о предложении заморозить очки России в рейтинге ИИХФ: «Меня не волнует, что говорит Шемберг. Его дело – лиги и клубы, а не международный хоккей»
Люк Тардиф оценил высказывание Шимона Шемберга о сборной России в рейтинге ИИХФ.
После ЧМ-2024 первое место в рейтинге ИИХФ сохранила сборная Канады.
На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. Российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.
Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что нужно заморозить очки сборной России на время отстранения.
«Меня не волнует, что говорит Шимон Шемберг. Его дело – лиги и клубы, а не международный хоккей», – ответил Люк Тардиф.
Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?