Шимон Шемберг: «Нужно заморозить очки России на время отстранения. Рейтинг ИИХФ создан лишь для тех стран, которые играют»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги Шимон Шемберг Спорт-Экспресс Хоккей

Шимон Шемберг высказался касательно выхода России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. При этом российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Ранее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

«Нужно заморозить очки сборной России на время отстранения. Ваша национальная команда должна получать 0 очков за каждое соревнование.

Этот рейтинг был создан лишь для тех стран, которые играют», – сказал бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кому какая разница на этот рейтинг, если все равно на турниры команды зовут по рейтингу без России, что их корежит то так?
+3
0
+3
Логично
+5
-3
+2
ахахаха, капец у них полыхнуло😆😆😆😆
+2
-2
0
А что, очки дают только за ЧМ?
0
0
0
Да замарозьте
+1
-1
0
я не знаю, какую дурь они выкинут с этим рейтингом, но если сборная России вообще выйдет по итогам на первое место , не удивлюсь.
------------
пока что сб. России не выступает лучше, чем выступает
0
0
0
Это еще КХЛ из под контроля ФХР не вышла. а без ФХР и ваш ИИХФ рейтинг можете себе засунуть по самые Нидерланды
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий