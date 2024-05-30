Шимон Шемберг: «Нужно заморозить очки России на время отстранения. Рейтинг ИИХФ создан лишь для тех стран, которые играют»

Шимон Шемберг высказался касательно выхода России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. При этом российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Ранее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

«Нужно заморозить очки сборной России на время отстранения. Ваша национальная команда должна получать 0 очков за каждое соревнование.

Этот рейтинг был создан лишь для тех стран, которые играют», – сказал бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг.