Форвард «Питтсбурга» Раст о финише регулярки на Востоке: «Любая команда сыграла бы лучше «Вашингтона» в плей-офф»
Брайан Раст считает, что «Вашингтон» не проявил себя в плей-офф НХЛ.
На финише регулярного чемпионате НХЛ за одно место в плей-офф в Восточной конференции боролись несколько команд.
На выход в плей-офф претендовали «Вашингтон», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Детройт».
В итоге в розыгрыш Кубка Стэнли прошли «Кэпиталз», где уступили «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.
«Думаю, что любая другая команда в случае выхода в плей-офф сыграла бы лучше, чем «Вашингтон»
Но вот почему ты играешь 82 матча [в регулярном чемпионате]. Нужно было быть лучше их. «Вашингтон» нашел способ попасть в плей-офф», – сказал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст на стриме Ninja.
Не трогайте НХЛ !!!
Идеальная лига
например, последня сетка ПО. лучше бы просто 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
А вообще вы бы всех обязательно обыграли, если бы им не проиграли.