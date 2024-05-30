Форвард «Питтсбурга» Раст о финише регулярки на Востоке: «Любая команда сыграла бы лучше «Вашингтона» в плей-офф»

Брайан Раст считает, что «Вашингтон» не проявил себя в плей-офф НХЛ.

На финише регулярного чемпионате за одно место в плей-офф в Восточной конференции боролись несколько команд.

На выход в плей-офф претендовали «Вашингтон», «Филадельфия», «Питтсбург» и « ».

В итоге в розыгрыш Кубка Стэнли прошли «Кэпиталз», где уступили « » (0-4 в серии) в первом раунде.

«Думаю, что любая другая команда в случае выхода в плей-офф сыграла бы лучше, чем «Вашингтон»

Но вот почему ты играешь 82 матча [в регулярном чемпионате]. Нужно было быть лучше их. « » нашел способ попасть в плей-офф», – сказал нападающий « » Брайан Раст на стриме Ninja.