Форвард «Питтсбурга» Раст о финише регулярки на Востоке: «Любая команда сыграла бы лучше «Вашингтона» в плей-офф»

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Детройт НХЛ Брайан Раст Хоккей

Брайан Раст считает, что «Вашингтон» не проявил себя в плей-офф НХЛ.

На финише регулярного чемпионате НХЛ за одно место в плей-офф в Восточной конференции боролись несколько команд.

На выход в плей-офф претендовали «Вашингтон», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Детройт».

В итоге в розыгрыш Кубка Стэнли прошли «Кэпиталз», где уступили «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.

«Думаю, что любая другая команда в случае выхода в плей-офф сыграла бы лучше, чем «Вашингтон»

Но вот почему ты играешь 82 матча [в регулярном чемпионате]. Нужно было быть лучше их. «Вашингтон» нашел способ попасть в плей-офф», – сказал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст на стриме Ninja.

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13 комментариев
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Но вы туда не попали, сорян.
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он думает они бы не свипнули этим рейнджерам?
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Может и не каждая, конечно, но Вашики выглядели жалко.
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Плейн инн ???
Не трогайте НХЛ !!!
Идеальная лига
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Ответ pztpzhmx66
Плейн инн ??? Не трогайте НХЛ !!! Идеальная лига
неидеальная
например, последня сетка ПО. лучше бы просто 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
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что это его так прорвало то??? где ему на мозоль наступили??Любая другая команда лучше бы сыграла?? ачто вам то мешало выйти в ПО? плохому танцору всегда тестикулы мешают)
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Но не только лишь любая смогла выступить в регулярке лучше.
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Когда ты после 82 игр оказываешься ниже команды, которая весь сезон провела без 2Х ведущих центров 1-2 звена. Один почему то решил приостановить карьеру, а другой с какими-то психологическми проблемами оказался, да еще под предводительством Акеллы, у которого показатель+/- , где то на уровне абслоютоного нуля по Кельвину, то это рассуждения на тему кто-лучше где-то сыграл очень смешно выглядят.
А вообще вы бы всех обязательно обыграли, если бы им не проиграли.
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Вот уж незнал что пингвины издают звук - ку-кареку)
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