Раст считает, что «Питтсбург» мог пройти «Рейнджерс» в плей-офф: «Если бы наладили меньшинство и большинство. Наше большинство в сезоне – полный трэш»
Брайан Раст считает, что «Питтсбург» мог победить «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
«Пингвинс» не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли в нынешнем сезоне.
В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» сыграли с «Вашингтоном» и обыграли их 4-0 в серии. После этого нью-йоркцы прошли «Каролину» и играют с «Флоридой» в финале Восточной конференции.
«Думаю что мы могли обыграть «Рейнджерс». О, да. Исход серии зависел бы от нескольких факторов, но я считаю, что мы могли бы их победить.
Ты смотришь на всю лигу, и есть команды, с которыми играешь хорошо, а с какими-то – не очень хорошо.
Чувствую, что «Рейнджерс» были бы удобны для нас, если бы мы наладили наше меньшинство и большинство.
Потому что наше большинство в сезоне – это полный трэш», – сказал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст на стриме Ninja.