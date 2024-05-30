Раст считает, что «Питтсбург» мог пройти «Рейнджерс» в плей-офф: «Если бы наладили меньшинство и большинство. Наше большинство в сезоне – полный трэш»

Брайан Раст считает, что «Питтсбург» мог победить «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

«Пингвинс» не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли в нынешнем сезоне.

В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» сыграли с « » и обыграли их 4-0 в серии. После этого нью-йоркцы прошли «Каролину» и играют с «Флоридой» в финале Восточной конференции.

«Думаю что мы могли обыграть « ». О, да. Исход серии зависел бы от нескольких факторов, но я считаю, что мы могли бы их победить.

Ты смотришь на всю лигу, и есть команды, с которыми играешь хорошо, а с какими-то – не очень хорошо.

Чувствую, что «Рейнджерс» были бы удобны для нас, если бы мы наладили наше меньшинство и большинство.

Потому что наше большинство в сезоне – это полный трэш», – сказал нападающий « » на стриме Ninja.