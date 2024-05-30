Инсайдер Серавалли полагает, что «Тампа» и Стэмкос могут подписать контракт с зарплатой 6-7 млн долларов в год

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос может получить контракт от «Тампы» с зарплатой до 7 млн долларов в год.

Действующее соглашение форварда с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

Генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа ранее заявил, что клуб намерен продлить договор с капитаном команды.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли предполагает, что оклад канадца по новому соглашению с клубом составит в районе 6-7 миллионов долларов в год.

В регулярном чемпионате-2023/24 Стивен Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх.

В плей-офф НХЛ нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».

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4 комментария
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и обмен перед ПО, в случае невыхода Тампы
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6*4 норм будет. если больше, то ничего хорошего для команды
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Тут главное, на какой срок.
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Ответ Unnamed80
и обмен перед ПО, в случае невыхода Тампы
Не спешите нас хоронить.
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