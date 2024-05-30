Инсайдер Серавалли полагает, что «Тампа» и Стэмкос могут подписать контракт с зарплатой 6-7 млн долларов в год

Стивен Стэмкос может получить контракт от «Тампы» с зарплатой до 7 млн долларов в год.

Действующее соглашение форварда с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

Генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа ранее заявил, что клуб намерен продлить договор с капитаном команды.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли предполагает, что оклад канадца по новому соглашению с клубом составит в районе 6-7 миллионов долларов в год.

В регулярном чемпионате-2023/24 набрал 81 (40+41) очко в 79 играх.

В плей-офф нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за « ».