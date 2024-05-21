Генменеджер «Тампы»: «Стэмкос сказал, что хочет остаться. Это и наше предпочтение. Работаем, чтобы это имело смысл для обеих сторон»

Генеральный менеджер «Тампы» высказался о переговорах со Стивеном Стэмкосом.

Действующее соглашение форварда с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

«У нас еще есть место под потолком зарплат. Контракт со еще не подписан. Переговоры продолжаются.

Мы вместе со Стивеном по-прежнему можем сделать то, что имеет смысл для клуба.

Переговоры продолжаются. Было бы нечестно давать им характеристику. Не думаю, что что-то изменилось.

Стивен сказал, что хочет остаться. Это его предпочтение. Я говорил, что это тоже наше предпочтение.

Сейчас мы работаем над тем, как это сделать, чтобы это имело смысл для обеих сторон», – сказал генеральный менеджер « » .

В регулярном чемпионате-2023/24 Стивен Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх. В плей-офф НХЛ нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».