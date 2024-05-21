Генменеджер «Тампы»: «Стэмкос сказал, что хочет остаться. Это и наше предпочтение. Работаем, чтобы это имело смысл для обеих сторон»
Генеральный менеджер «Тампы» высказался о переговорах со Стивеном Стэмкосом.
Действующее соглашение форварда с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.
«У нас еще есть место под потолком зарплат. Контракт со Стивеном Стэмкосом еще не подписан. Переговоры продолжаются.
Мы вместе со Стивеном по-прежнему можем сделать то, что имеет смысл для клуба.
Переговоры продолжаются. Было бы нечестно давать им характеристику. Не думаю, что что-то изменилось.
Стивен сказал, что хочет остаться. Это его предпочтение. Я говорил, что это тоже наше предпочтение.
Сейчас мы работаем над тем, как это сделать, чтобы это имело смысл для обеих сторон», – сказал генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.
В регулярном чемпионате-2023/24 Стивен Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх. В плей-офф НХЛ нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».