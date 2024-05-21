Генменеджер «Тампы»: «Стэмкос сказал, что хочет остаться. Это и наше предпочтение. Работаем, чтобы это имело смысл для обеих сторон»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Жюльен Брисбуа Хоккей

Генеральный менеджер «Тампы» высказался о переговорах со Стивеном Стэмкосом.

Действующее соглашение форварда с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

«У нас еще есть место под потолком зарплат. Контракт со Стивеном Стэмкосом еще не подписан. Переговоры продолжаются.

Мы вместе со Стивеном по-прежнему можем сделать то, что имеет смысл для клуба.

Переговоры продолжаются. Было бы нечестно давать им характеристику. Не думаю, что что-то изменилось.

Стивен сказал, что хочет остаться. Это его предпочтение. Я говорил, что это тоже наше предпочтение.

Сейчас мы работаем над тем, как это сделать, чтобы это имело смысл для обеих сторон», – сказал генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.

В регулярном чемпионате-2023/24 Стивен Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх. В плей-офф НХЛ нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Видимо эта тампа пошла в последний бой, макдона ещё может. Ошибкой был тяжёлый контракт сергачева, надо было давать мост, да и с жанно не угадали.
+5
-3
+2
Он сам понимает, что никто из контендеров больше, чем Тампа не предложит. А тут легенда клуба, низкие налоги + сделает скидку, думаю договорятся. Это лучше, чем на закате карьеры ехать в условную Юту или Сиэтл.
+1
-1
0
С понижением зп еще могу понять , но по гамбургскому счету провел среднюю регулярку. Цифры не должны вводить в заблуждение . Свои очки набирал в большинстве с горячих передач Кучерова . В равных составах его не видно . Часто просто растворятся на льду .
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий