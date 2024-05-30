Федор Канарейкин: «Россия – красная тряпка для соперников. Мы суперхоккейная держава. Нас однозначно не хватало на ЧМ»

Федор Канарейкин считает, что отсутствие России негативно влияет на интерес к ЧМ.

«Россия для всех – это красная тряпка для соперников. Мы суперхоккейная держава, которая всегда на равных соревнуется с остальными ведущими сборными.

Отсутствие нашей сборной негативно влияет на интерес к турниру. Нас однозначно не хватало на ЧМ», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.