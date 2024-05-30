Федор Канарейкин: «Россия – красная тряпка для соперников. Мы суперхоккейная держава. Нас однозначно не хватало на ЧМ»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Федор Канарейкин ЧМ по хоккею Хоккей

Федор Канарейкин считает, что отсутствие России негативно влияет на интерес к ЧМ.

«Россия для всех – это красная тряпка для соперников. Мы суперхоккейная держава, которая всегда на равных соревнуется с остальными ведущими сборными.

Отсутствие нашей сборной негативно влияет на интерес к турниру. Нас однозначно не хватало на ЧМ», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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7 комментариев
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Красная тряпка это хорошее название для команды имени Ротенберга, да
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"Отсутствие нашей сборной негативно влияет на интерес к турниру." (с) Необходимо добавлять - в России.
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Да уж Красная тряпка звучит как то не очень!!
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Надо привыкать, отсутствие на долго.
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Были же красной машиной.
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Да почему они все говорят за них? Почему за себя не говорят, что вот России не хватает матчей против США, Канады, Швеции и т.д. Это типо нам не нужны такие матчи?
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Ответ Алексей Тор
Были же красной машиной.
Всё меняется!
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