Армения впервые за 15 лет сыграет на ЧМ. Команда выступит в 4-м дивизионе в 2025 году

Сборная Армении примет участие в ЧМ-2025 в четвертом дивизионе.

Участие национальной команды Армении было утверждено на конгрессе , который состоялся в Праге во время чемпионата мира в элитном дивизионе.

В ближайшее время состоится пресс-конференция с участием представителей Федерации хоккея Армении и хоккейной лиги страны. Главной темой будет участие сборной в чемпионате мира.

Ранее Армения заявила о желании провести ЧМ в четвертом дивизионе у себя, но пока решение о месте проведения турнира окончательно не принято.

ЧМ-2024 в четвертом дивизионе прошел в Кувейте в апреле. На турнире приняли участие 4 сборные: Монголия, Кувейт, Индонезия и Малайзия. По итогам турнира Монголия поднялась в группу В третьего дивизиона, а Иран вылетел в четвертый дивизион из третьего.

Напомним, последний раз сборная Армении участвовала в чемпионате мира в 2010 году – в третьем дивизионе. Тогда турнир проходил в Ереване, после его завершения армянскую команду дисквалифицировали из-за участия игроков, не имеющих права выступать за сборную Армении. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах.