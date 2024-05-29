Армения впервые за 15 лет сыграет на ЧМ. Команда выступит в 4-м дивизионе в 2025 году

Теги ИИХФ сборная Армении ЧМ по хоккею чемпионат мира Д3 Хоккей

Сборная Армении примет участие в ЧМ-2025 в четвертом дивизионе.

Участие национальной команды Армении было утверждено на конгрессе ИИХФ, который состоялся в Праге во время чемпионата мира в элитном дивизионе.

В ближайшее время состоится пресс-конференция с участием представителей Федерации хоккея Армении и хоккейной лиги страны. Главной темой будет участие сборной в чемпионате мира.

Ранее Армения заявила о желании провести ЧМ в четвертом дивизионе у себя, но пока решение о месте проведения турнира окончательно не принято.

ЧМ-2024 в четвертом дивизионе прошел в Кувейте в апреле. На турнире приняли участие 4 сборные: Монголия, Кувейт, Индонезия и Малайзия. По итогам турнира Монголия поднялась в группу В третьего дивизиона, а Иран вылетел в четвертый дивизион из третьего.

Напомним, последний раз сборная Армении участвовала в чемпионате мира в 2010 году – в третьем дивизионе. Тогда турнир проходил в Ереване, после его завершения армянскую команду дисквалифицировали из-за участия игроков, не имеющих права выступать за сборную Армении. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах. 

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5 комментариев
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Вернули сборную, чтоб Ротену было с кем играть) +300 млн охвата еще и первое место в рейтинге гарантированы !!
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Какой же молодец Ротенберг - это он их тренеровал ! :)
И будет у его личной сборной ещё один спарринг-партнер !
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Смотрите чемпионат Армении на сайте www.ahl.life
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Зак Богоссян приедет же?
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Где ж они были 15 лет)))
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