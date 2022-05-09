Татар, Гуска, Лишка, Лантоши, 18-летние Слафковски и Немец попали в состав сборной Словакии на ЧМ-2022

определилась с составом команды на ЧМ-2022.

Тренерский штаб во главе с Крэйгом Рэмзи выбрал следующих хоккеистов:

Голкиперы: Патрик Рыбар, Матей Томек («Комета Брно»), («Хартфорд», система «Рейнджерс»).

Защитники: Мартин Бучко, Петер Черешняк («Пльзень»), («Нитра»), Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат («Лозанна»), Марио Грман (ХПК), Михал Иван («Либерец»), Мислав Росандич.

Нападающие: Андрей Коллар («Комета Брно»), Михал Криштоф («Комета Брно»), Роберт Лантоши, («Северсталь»), , Якуб Минарик, Кристиан Поспишил, , Милош Роман («Тршинец»), (ТПС), Адам Сикора, Самуэль Такач («Слован»), Алекс Тамаши, («Нью-Джерси»).

При этом отмечается, что в составе еще возможны изменения.

Словакия на турнире встретится в группе A с командами Германии, Дании, Италии, Казахстана, Канады, Франции и Швейцарии.