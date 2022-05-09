Татар, Гуска, Лишка, Лантоши, 18-летние Слафковски и Немец попали в состав сборной Словакии на ЧМ-2022

Сборная Словакии определилась с составом команды на ЧМ-2022.
Тренерский штаб во главе с Крэйгом Рэмзи выбрал следующих хоккеистов:
Голкиперы: Патрик Рыбар, Матей Томек («Комета Брно»), Адам Гуска («Хартфорд», система «Рейнджерс»).
Защитники: Мартин Бучко, Петер Черешняк («Пльзень»), Шимон Немец («Нитра»), Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат («Лозанна»), Марио Грман (ХПК), Михал Иван («Либерец»), Мислав Росандич.
Нападающие: Андрей Коллар («Комета Брно»), Михал Криштоф («Комета Брно»), Роберт Лантоши, Адам Лишка («Северсталь»), Марио Лунтер, Якуб Минарик, Кристиан Поспишил, Павол Регенда, Милош Роман («Тршинец»), Юрай Слафковски (ТПС), Адам Сикора, Самуэль Такач («Слован»), Алекс Тамаши, Томаш Татар («Нью-Джерси»).
При этом отмечается, что в составе еще возможны изменения.
Словакия на турнире встретится в группе A с командами Германии, Дании, Италии, Казахстана, Канады, Франции и Швейцарии.