«Тампа» не предложит Дамбе новый контракт. Защитник выйдет на рынок – у него истекает договор с зарплатой 6 млн долларов в год
Мэтт Дамба не останется в «Тампе».
«Лайтнинг» не предложат новый контракт 29-летнему защитнику.
Таким образом, Мэтт Дамба выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.
Дамба перешел в «Тампу» из «Аризоны» по ходу этого сезона.
В «Тампе» он провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 2 (0+2) очка при полезности «минус 5».
В плей-офф игрок не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» в 5 матчах.
У Дамбы завершается контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год, подписанный в «Миннесоте» в 2018 году.