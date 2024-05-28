«Тампа» не предложит Дамбе новый контракт. Защитник выйдет на рынок – у него истекает договор с зарплатой 6 млн долларов в год

Мэтт Дамба не останется в «Тампе».

«Лайтнинг» не предложат новый контракт 29-летнему защитнику.

Таким образом, выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

Дамба перешел в « » из «Аризоны» по ходу этого сезона.

В «Тампе» он провел 18 матчей в регулярном чемпионате , набрав 2 (0+2) очка при полезности «минус 5».

В плей-офф игрок не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» в 5 матчах.

У Дамбы завершается контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год, подписанный в «Миннесоте» в 2018 году.