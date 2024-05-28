Барулин об Овечкине в рейтинге разочарований Кубка Стэнли: «Политические моменты. Все ждут, что он побьет рекорд Гретцки. Россия впишет себя в мировую историю»

Константин Барулин высказался про Александра Овечкина и Валерия Ничушкина.

The Athletic опубликовал список разочарований розыгрыша Кубка Стэнли, в который были включены (« ») и («Колорадо»).

Овечкин не набрал ни одного очка в четырех матчах, а Ничушкин был отстранен в ходе серии против «Далласа».

«Я думаю, что это связано с политическими моментами. Сейчас все ждут от Сашки, что он побьет рекорд . Тогда Россия опять впишет себя в мировую историю.

Желаю Саше, чтобы он уже в следующем сезоне это сделал. Будет тяжело, но Саня может и доказывает, что он сильнейший хоккеист.

И обидно, что у Валерки так сложилось, он мог помочь « » пройти дальше, но какие-то моменты помешали», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.