Барулин об Овечкине в рейтинге разочарований Кубка Стэнли: «Политические моменты. Все ждут, что он побьет рекорд Гретцки. Россия впишет себя в мировую историю»
Константин Барулин высказался про Александра Овечкина и Валерия Ничушкина.
The Athletic опубликовал список разочарований розыгрыша Кубка Стэнли, в который были включены Александр Овечкин («Вашингтон») и Валерий Ничушкин («Колорадо»).
Овечкин не набрал ни одного очка в четырех матчах, а Ничушкин был отстранен в ходе серии против «Далласа».
«Я думаю, что это связано с политическими моментами. Сейчас все ждут от Сашки, что он побьет рекорд Гретцки. Тогда Россия опять впишет себя в мировую историю.
Желаю Саше, чтобы он уже в следующем сезоне это сделал. Будет тяжело, но Саня может и доказывает, что он сильнейший хоккеист.
И обидно, что у Валерки так сложилось, он мог помочь «Колорадо» пройти дальше, но какие-то моменты помешали», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.
Разве Россия в мировую историю себя уже недостаточно вписала? Без рекорда Овечкина не обойтись? Даже если речь лишь о хоккее. В НХЛ никто про Россию толком и не вспомнит, только про самого Александра. Это его личный рекорд, его заслуга, страну к лаврам примазывать здесь неуместно. Равно как и прикрывать мнимыми политическими мотивами очевидные спортивные (и не очень) неудачи. Надеюсь, Александр последует примеру Ягра (впервые в карьере тот нанял себе персонального тренера) и подготовится к сезону лучше, чем к предыдущему.