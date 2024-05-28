Суслов перейдет в «Сибирь», если «Автомобилист» не повторит предложение. Форвард набрал 28 очков в 54 матчах сезона ВХЛ
Константин Суслов может перейти в «Сибирь».
Нападающий в статусе ограниченно свободного агента принял контрактное предложение «Сибири».
Если «Автомобилист» решит не повторять предложение, хоккеист перейдет в сибирский клуб.
В прошедшем сезоне Константин Суслов выступал за «Горняк-УГМК» в ВХЛ.
Форвард набрал 28 (6+22) очков при полезности «плюс 6» в 54 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.