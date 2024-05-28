Суслов перейдет в «Сибирь», если «Автомобилист» не повторит предложение. Форвард набрал 28 очков в 54 матчах сезона ВХЛ

Теги Сибирь Автомобилист возможные переходы КХЛ Горняк ВХЛ Константин Суслов Хоккей

Константин Суслов может перейти в «Сибирь».

Нападающий в статусе ограниченно свободного агента принял контрактное предложение «Сибири».

Если «Автомобилист» решит не повторять предложение, хоккеист перейдет в сибирский клуб.

В прошедшем сезоне Константин Суслов выступал за «Горняк-УГМК» в ВХЛ.

Форвард набрал 28 (6+22) очков при полезности «плюс 6» в 54 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

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