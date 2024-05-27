«Динамо» переподписало Пакетта на 2 года. Действующий контракт был расторгнут

Теги переходы КХЛ Кубок Гагарина Динамо Седрик Пакетт Хоккей

Седрик Пакетт продлил контракт с «Динамо» на два сезона.

Действующее соглашение игрока с клубом, рассчитанное до 2025 года, было расторгнуто.

30-летний форвард подписал новый договор до конца сезона-2025/26.

В минувшем регулярном чемпионате Пакетт провел 57 игр за «Динамо» и набрал 35 (22+13) очков при полезности «плюс 6».

В Кубке Гагарина на его счету 8 матчей и 7 (4+3) баллов за результативность при полезности «плюс 1».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Видимо с повышением зарплаты. Совершенно правильный ход.
+3
-1
+2
"Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет.. "
+1
0
+1
Ответ Al561
Видимо с повышением зарплаты. Совершенно правильный ход.
Ага, это схема для обхода потолка.
+1
0
+1
Полезный игрок. Хорошо.
+1
-1
0
Лучший в лиге по игре на пятаке.
+1
-1
0
Было 50, стало 65, абсолютно справедливо. Владел бы Седрик русским - готовый капитан команды.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий