«Динамо» переподписало Пакетта на 2 года. Действующий контракт был расторгнут

Седрик Пакетт продлил контракт с «Динамо» на два сезона.

Действующее соглашение игрока с клубом, рассчитанное до 2025 года, было расторгнуто.

30-летний форвард подписал новый договор до конца сезона-2025/26.

В минувшем регулярном чемпионате Пакетт провел 57 игр за «Динамо» и набрал 35 (22+13) очков при полезности «плюс 6».

В Кубке Гагарина на его счету 8 матчей и 7 (4+3) баллов за результативность при полезности «плюс 1».