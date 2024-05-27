«Рейнджерс» выиграли все 4 овертайма в плей-офф, два подряд – против «Флориды» 

«Рейнджерс» одолели «Флориду» (5:4 ОТ, 2-1) в 3-м матче финала Востока Кубка Стэнли.

Ньюйоркцы выиграли все 4 овертайма в текущем плей-офф, при этом два подряд – во встречах с «Пантерс».

Также «Рейнджерс» повторили свой рекорд по числу выигранных матчей в дополнительное время в одном плей-офф, установленный в 2015 году. Тогда было 4 победы и одно поражение.

«Рейнджерс» – короли овертаймов! Выиграли четвертый в этом плей-офф и второй – у «Флориды»