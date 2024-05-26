У Чехии 48 медалей на ЧМ. Больше только у Канады – 53

Чехия вышла на второе место по числу наград ЧМ.

В финале команда Радима Рулика победила сборную Швейцарии (2:0).

Это 48-я медаль сборной Чехословакии/ на чемпионатах мира – 13 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.

По числу наград чехи сравнялись со шведами, завоевавшими бронзу в сегодняшнем матче за третье место с (4:2).

Канада лидирует по числу медалей мирового первенства – 53 (28 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых).

У сборной СССР/России 47 медалей (27-10-10).