У Чехии 48 медалей на ЧМ. Больше только у Канады – 53
Чехия вышла на второе место по числу наград ЧМ.
В финале команда Радима Рулика победила сборную Швейцарии (2:0).
Это 48-я медаль сборной Чехословакии/Чехии на чемпионатах мира – 13 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.
По числу наград чехи сравнялись со шведами, завоевавшими бронзу в сегодняшнем матче за третье место с Канадой (4:2).
Канада лидирует по числу медалей мирового первенства – 53 (28 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых).
У сборной СССР/России 47 медалей (27-10-10).
"Пастрняк переоценённый колхозник, зачем вообще приезжал, позор первому звену, всю игру делает второе".
В итоге получился забавный эффект Ковальчука.
Но самый результативный чешский хоккеист в этом сезоне НХЛ !
95 шайб ))