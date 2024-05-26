У Чехии 48 медалей на ЧМ. Больше только у Канады – 53

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Чехия вышла на второе место по числу наград ЧМ.

В финале команда Радима Рулика победила сборную Швейцарии (2:0).

Это 48-я медаль сборной Чехословакии/Чехии на чемпионатах мира – 13 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.

По числу наград чехи сравнялись со шведами, завоевавшими бронзу в сегодняшнем матче за третье место с Канадой (4:2).

Канада лидирует по числу медалей мирового первенства – 53 (28 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых).

У сборной СССР/России 47 медалей (27-10-10).

12 комментариев
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Интересно, как там было на чешских порталах?
"Пастрняк переоценённый колхозник, зачем вообще приезжал, позор первому звену, всю игру делает второе".
В итоге получился забавный эффект Ковальчука.
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Ответ Евгений Мешков
турнир как турнир, вполне можно смотреть, если не думать о том, что сборная России "упаковала" бы любого из призеров, в т.ч. и "деревянных" канадцев. а она бы , очевидно, "упаковала"
Не уверен что мы бы вышли в полуфинал ... по крайней мере если бы большинство игроков были из КХЛ
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Наш "великий вождь" как всегда создал нам трудности на пути к чемпионству по этому показателю.
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Ответ Nerf Kaleb
Интересно, как там было на чешских порталах? "Пастрняк переоценённый колхозник, зачем вообще приезжал, позор первому звену, всю игру делает второе". В итоге получился забавный эффект Ковальчука.
Да уж до этого не было ни одного канадского очка у него на турнире )))
Но самый результативный чешский хоккеист в этом сезоне НХЛ !
95 шайб ))
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Ответ Анри Карлайл
Вот хоть убейте меня, хоть заминусуйте, хватит историю и подвиги СССР на Россию переписывать. РСФСР была одной из республик, только и всего. Правоприемственность после распада одинакова для всех 15 республик
А долги за весь Союз отдавала только Россия. Хотя все остальные сидели у неё на горбу.
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Всё бы ничего, но судейство вчера в матче Чехов со Шведами очень сильно испоритило впечатление по ЧМ
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Ответ Синий туман
А долги за весь Союз отдавала только Россия. Хотя все остальные сидели у неё на горбу.
Никаких долгов РФ не отдавала. На горбу сидели, ага. Чуть от голода не сдохли в 90-х,если бы не Штатовская гуманитарка.
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