Данис Зарипов: «Матч «Зенит» – «Ростов» – это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно»

Данис Зарипов оценил игру «Зенита» и «Ростова».

В 30-м туре Мир сине-бело-голубые на своем поле победили ростовчан (2:1) и в 6-й раз подряд стали чемпионами России.

– Следили за футболом в этом сезоне?

– Честно говоря, не силен в футболе. Слежу по возможности. Специально, чтобы сесть и посмотреть какую-то игру чемпионата, такого нет. Но все интересные матчи, финалы турниров стараюсь не пропускать.

– Смотрели последний тур чемпионата России?

– Матч « » – « » – это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно.

– Овечкин приезжал в Москву и сыграл за «Динамо». У вас нет идеи сыграть в футбол?

– Нет. Я с профессиональным спортом завязал. Пора и о здоровье подумать, позаботиться о нем, – сказал трехкратный чемпион мира Данис Зарипов.