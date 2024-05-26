Данис Зарипов: «Матч «Зенит» – «Ростов» – это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно»
Данис Зарипов оценил игру «Зенита» и «Ростова».
В 30-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые на своем поле победили ростовчан (2:1) и в 6-й раз подряд стали чемпионами России.
– Следили за футболом в этом сезоне?
– Честно говоря, не силен в футболе. Слежу по возможности. Специально, чтобы сесть и посмотреть какую-то игру чемпионата, такого нет. Но все интересные матчи, финалы турниров стараюсь не пропускать.
– Смотрели последний тур чемпионата России?
– Матч «Зенит» – «Ростов» – это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно.
– Овечкин приезжал в Москву и сыграл за «Динамо». У вас нет идеи сыграть в футбол?
– Нет. Я с профессиональным спортом завязал. Пора и о здоровье подумать, позаботиться о нем, – сказал трехкратный чемпион мира Данис Зарипов.