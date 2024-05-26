Данис Зарипов: «Матч «Зенит» – «Ростов» – это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно»

Теги Зенит Ростов Данис Зарипов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Хоккей

Данис Зарипов оценил игру «Зенита» и «Ростова».

В 30-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые на своем поле победили ростовчан (2:1) и в 6-й раз подряд стали чемпионами России.

Следили за футболом в этом сезоне?

– Честно говоря, не силен в футболе. Слежу по возможности. Специально, чтобы сесть и посмотреть какую-то игру чемпионата, такого нет. Но все интересные матчи, финалы турниров стараюсь не пропускать.

Смотрели последний тур чемпионата России?

– Матч «Зенит» – «Ростов» – это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно.

Овечкин приезжал в Москву и сыграл за «Динамо». У вас нет идеи сыграть в футбол?

– Нет. Я с профессиональным спортом завязал. Пора и о здоровье подумать, позаботиться о нем, – сказал трехкратный чемпион мира Данис Зарипов.

3 комментария
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Думал, что татарам все равно
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Видно клюшки его никому не нужны. надо лизнуть
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