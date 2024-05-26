Швеция завоевала 48-ю медаль на ЧМ, обогнав СССР и Россию. Больше только у Канады – 53
Швеция взяла 48-ю медаль в истории чемпионатов мира.
В матче за третье место шведы обыграли обыграли команду Канады со счетом 4:2.
Это 48-я медаль скандинавской сборной на чемпионатах мира – 11 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых.
По этому показателю Швеция превзошла сборные СССР/России, у которых в сумме 47 медалей.
Также 47 наград у Чехословакии/Чехии, но чехи сыграют в финале, поэтому у них точно будет 48-я медаль.
Больше наград только у сборной Канады – 53.