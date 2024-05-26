Швеция завоевала 48-ю медаль на ЧМ, обогнав СССР и Россию. Больше только у Канады – 53

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Швеция взяла 48-ю медаль в истории чемпионатов мира.

В матче за третье место шведы обыграли обыграли команду Канады со счетом 4:2.

Это 48-я медаль скандинавской сборной на чемпионатах мира – 11 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых.

По этому показателю Швеция превзошла сборные СССР/России, у которых в сумме 47 медалей.

Также 47 наград у Чехословакии/Чехии, но чехи сыграют в финале, поэтому у них точно будет 48-я медаль.

Больше наград только у сборной Канады – 53.

11 комментариев
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Чехи через несколько часов догонят😀
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Справедливости ради . Шведы дебютировали на ЧМ в 1930 году. СССР в 1954. Плюс Россия не играет последние 3.
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У шведов мощное поколение, да, напы и не суперзвезды, но защита сплошь монстры, топ-2 пар своих команд
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+5
Ответ ruslanych
У шведов мощное поколение, да, напы и не суперзвезды, но защита сплошь монстры, топ-2 пар своих команд
из защитников только Далин топ, хедман уже сдулся, Карлсон в ближайшее время сдуется
+5
-1
+4
а зачем россию то упоминать еще бы не догнать
+3
-2
+1
Ответ ruslanych
У шведов мощное поколение, да, напы и не суперзвезды, но защита сплошь монстры, топ-2 пар своих команд
вратаря нормального нет, нападающие тоже в основном серая масса
+2
-1
+1
Ответ ruslanych
У шведов мощное поколение, да, напы и не суперзвезды, но защита сплошь монстры, топ-2 пар своих команд
наоборот. поколение среднее.
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Очень стабильная сборная, с 1947 года всего 2 раза ниже 6 места опустились.
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Ответ ruslanych
У шведов мощное поколение, да, напы и не суперзвезды, но защита сплошь монстры, топ-2 пар своих команд
У шведов всегда хорошие команды. Уровень бывает разный, но откровенных провалов не припомню (ну может за исключением турнира 2021 года)
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Ответ ruslanych
У шведов мощное поколение, да, напы и не суперзвезды, но защита сплошь монстры, топ-2 пар своих команд
И кто там монстр кроме Далина?
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