Швеция завоевала 48-ю медаль на ЧМ, обогнав СССР и Россию. Больше только у Канады – 53

Швеция взяла 48-ю медаль в истории чемпионатов мира.

В матче за третье место шведы обыграли обыграли команду со счетом 4:2.

Это 48-я медаль скандинавской сборной на чемпионатах мира – 11 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых.

По этому показателю превзошла сборные СССР/России, у которых в сумме 47 медалей.

Также 47 наград у Чехословакии/Чехии, но чехи сыграют в финале, поэтому у них точно будет 48-я медаль.

Больше наград только у сборной Канады – 53.