Светлов о Швейцарии в финале ЧМ по хоккею: «Страна сделала большой шаг вперед, напоминает Бельгию в футболе. По этому пути идет и Германия»

Сергей Светлов высказался о выходе сборной Швейцарии в финал ЧМ по хоккею.

Команда Патрика Фишера обыграла сборную Канады (3:2 Б) в полуфинале турнира в Чехии.

«В последние десятилетия эта страна сделала большой шаг вперед в своем хоккейном развитии, чем-то она напоминает сборную в футболе. Этот шаг в новые лидеры на годы сделан прежде всего за счет работы с молодежью на национальном и клубном уровне.

Помогло Швейцарии и то, что они стали постоянными участниками , заняв в нем наше место. Все больше швейцарцев и в .

Об уровне хоккея Швейцарии говорит еще и то, что некоторые клубы КХЛ ищут легионеров даже во второй лиге этой страны. Последний пример – « », где легионер из Швейцарии [Трой Джозефс] в первом же сезоне стал одним из лидеров команды.

Кстати, по пути Швейцарии идет и Германия. В свое время там закрыли лигу, тоже ввели довольно жесткий лимит, плюс сделали отдельным институт подготовки молодежи. Думаю, через год-два Германия выйдет на уровень Швейцарии», – сказал бывший тренер клубов .