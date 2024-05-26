Светлов о Швейцарии в финале ЧМ по хоккею: «Страна сделала большой шаг вперед, напоминает Бельгию в футболе. По этому пути идет и Германия»
Сергей Светлов высказался о выходе сборной Швейцарии в финал ЧМ по хоккею.
Команда Патрика Фишера обыграла сборную Канады (3:2 Б) в полуфинале турнира в Чехии.
«В последние десятилетия эта страна сделала большой шаг вперед в своем хоккейном развитии, чем-то она напоминает сборную Бельгии в футболе. Этот шаг в новые лидеры на годы сделан прежде всего за счет работы с молодежью на национальном и клубном уровне.
Помогло Швейцарии и то, что они стали постоянными участниками Евротура, заняв в нем наше место. Все больше швейцарцев и в НХЛ.
Об уровне хоккея Швейцарии говорит еще и то, что некоторые клубы КХЛ ищут легионеров даже во второй лиге этой страны. Последний пример – «Лада», где легионер из Швейцарии [Трой Джозефс] в первом же сезоне стал одним из лидеров команды.
Кстати, по пути Швейцарии идет и Германия. В свое время там закрыли лигу, тоже ввели довольно жесткий лимит, плюс сделали отдельным институт подготовки молодежи. Думаю, через год-два Германия выйдет на уровень Швейцарии», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
Да, хоккей ничего не потерял от отстранения России (про Беларусь вообще молчу, там хоккей развалили уже давно)