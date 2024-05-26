Светлов о Швейцарии в финале ЧМ по хоккею: «Страна сделала большой шаг вперед, напоминает Бельгию в футболе. По этому пути идет и Германия»

Теги Лада Евротур Сборная Бельгии по футболу НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею чемпионат Швейцарии Сборная Германии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Сергей Светлов Трой Джозефс Хоккей

Сергей Светлов высказался о выходе сборной Швейцарии в финал ЧМ по хоккею.

Команда Патрика Фишера обыграла сборную Канады (3:2 Б) в полуфинале турнира в Чехии. 

«В последние десятилетия эта страна сделала большой шаг вперед в своем хоккейном развитии, чем-то она напоминает сборную Бельгии в футболе. Этот шаг в новые лидеры на годы сделан прежде всего за счет работы с молодежью на национальном и клубном уровне.

Помогло Швейцарии и то, что они стали постоянными участниками Евротура, заняв в нем наше место. Все больше швейцарцев и в НХЛ.

Об уровне хоккея Швейцарии говорит еще и то, что некоторые клубы КХЛ ищут легионеров даже во второй лиге этой страны. Последний пример – «Лада», где легионер из Швейцарии [Трой Джозефс] в первом же сезоне стал одним из лидеров команды.

Кстати, по пути Швейцарии идет и Германия. В свое время там закрыли лигу, тоже ввели довольно жесткий лимит, плюс сделали отдельным институт подготовки молодежи. Думаю, через год-два Германия выйдет на уровень Швейцарии», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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10 комментариев
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Ответ reteka
Интересно, сколько среди них натурализованных североамериканцев.
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+10
Они уже выходили в финал, так что Россия тут не причем.
+7
-5
+2
Сколько желчи от местных патриотов)
Да, хоккей ничего не потерял от отстранения России (про Беларусь вообще молчу, там хоккей развалили уже давно)
+3
-2
+1
Скоро в хоккей научатся играть стран больше, чем пальцев на руке, и аргумент какиистов про спорт номер 1 станет неактуален.
+2
-2
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Швейцария до этого года 3 раза играла в финале ЧМ, при чем здесь ЕХТ?
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Ответ Любитель побеждать
Стали и стали. Чемпионат мира не интересен от слова совсем. Если выиграют - порадуюсь за Фазеля, не более.
а что за фазеля радоваться? газпром не платит дивиденды в этом году, ему сочувствовать надо ))
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