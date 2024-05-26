Форвард «Рейнджерс» Веси пропустит 3-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы. Его заменят Какко или Уилер

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Блэйк Уилер Джимми Веси Каапо Какко Хоккей

Джимми Веси пропустит 3-й матч финала Востока с «Флоридой» (1-1).

Форвард «Рейнджерс» не сможет сыграть из-за травмы верхней части тела, полученной во второй игре серии (2:1 ОТ) после силового приема в исполнении нападающего «Пантерс» Райана Ломберга.

Ожидается, что Веси вернется в строй не раньше чем через неделю.

В 3-м матче с «Флоридой», который пройдет сегодня вечером, его могут заменить Каапо Какко или Блэйк Уилер.

В 12 матчах текущего плей-офф НХЛ Веси набрал 3 (1+2) очка.

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