Чехия вышла в финал ЧМ по хоккею впервые с 2010 года

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Чехии победила Швецию (7:3) в полуфинале ЧМ по хоккею-2024.

Чехия сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда сборная выиграла турнир, обыграв в финале Россию.

В матче за золото ЧМ-2024 команда встретится с победителем игры Канады и Швейцарии.

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48 комментариев
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Обидный был тогда финал против чехов.
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Чехи могут и выиграть
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Чехи красавы, нагнули шведских пижонов. Моё чехам почтение.
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а говорили, что Швеция фаворит турнира. как же так?
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+10
Ой что творится в Праге
+10
-1
+9
Победу сборной Чехии принесло 2-е звено:
Мартин Нечас, "Каролина Харрикейнз", 1+3,
Давид Кампф, "Торонто Мэйпл Лифс", 1+1,
Давид Кубалик, "Оттава Сенаторз", 2+1.

Более звёздное 1-е звено Чехии Давид Пастрняк-Павел Заха-Орнджей Палат умудрилось остаться без очков, у каждого показатель полезности по минус 2.

Больше всех бросков в игре совершили защитники Швеции:
Расмус Далин, 8,
Виктор Хедман, "Тампа-Бэй Лайтнинг", 7.

.
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+8
Ну со шведами не могло быть иначе, когда у тебя капитан вафля, ты не сможешь выиграть ЧМ.
+8
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+7
Чехи молодцы!
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Неожиданно,браво чехи!
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+4
Отлично шведов умыли.
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+3
Шведы как всегда, сборная группового этапа. Причем во всех возрастах.
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0
+3
Ответ srs
Стало быть уход из Кахаэль помог?
Отложенно, спустя десять лет
+2
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+2
Ответ ViktorVega
🤣🤣🤣
Одних только новых карлссонов мотивированных и надёжных, два будет)
+1
0
+1
Кожевников: прошу поправить. Вышла в финал никому не интересного ЧМ по хоккею
+4
-3
+1
Ну у Чехов шикарный состав,кто хоть немного разбирается и следит за фэнтэзи НХЛ,понимал.
+2
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+1
болел за чехов но Швеция сама на себя не похоже была
+1
0
+1
Ого. Помнил что давно их не было, но не настолько. Будет домашний финал.
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0
+1
Ответ Василий Бушмарин
Шведы как всегда, сборная группового этапа. Причем во всех возрастах.
Только не на ОИ 2006. Тогда всё было наоборот.
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Ну, звездой он вроде точно не был в отличие от Корри Перри, который тоже играл на том турнире.
Не был, драться и материться на разных языках он только мог..😁
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
В 2010 был очень слабый турнир. У Канады - молодёжь. У шведов - молодёжь, усиленная Нюландером старшим. Американцы вообще привезли КАЛ, который не смог преодолеть первый группой этап и отправился бороться за выживание. Словаки и финны не смогли собрать достойных. А Швейцария тогда только начинала свой путь в элиту. Вот и сыграли в финале звёздная Россия и Чехия с Ягром.
Ну сыры еще в 92 стали 4ми.
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Ответ Cube Litening C:68X
Стив Отт..
Ну, звездой он вроде точно не был в отличие от Корри Перри, который тоже играл на том турнире.
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Наверное, это тот мужик, который в 1/4 хитанул Овечкина за воротами)). А если серьёзно, кто это?
Стив Отт..
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Ответ Cube Litening C:68X
Один из "молодежного" состава канадцев, сейчас на тренерском мостике стоит, схемы рисует..😁
Наверное, это тот мужик, который в 1/4 хитанул Овечкина за воротами)). А если серьёзно, кто это?
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
В 2010 был очень слабый турнир. У Канады - молодёжь. У шведов - молодёжь, усиленная Нюландером старшим. Американцы вообще привезли КАЛ, который не смог преодолеть первый группой этап и отправился бороться за выживание. Словаки и финны не смогли собрать достойных. А Швейцария тогда только начинала свой путь в элиту. Вот и сыграли в финале звёздная Россия и Чехия с Ягром.
Один из "молодежного" состава канадцев, сейчас на тренерском мостике стоит, схемы рисует..😁
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Ответ nata shima
Ну у Чехов шикарный состав,кто хоть немного разбирается и следит за фэнтэзи НХЛ,понимал.
Какой шикарный состав? Ни одной звезды кроме медвежонка
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Ответ Strannix
Ну со шведами не могло быть иначе, когда у тебя капитан вафля, ты не сможешь выиграть ЧМ.
Да, знаменитых голов Карлсона от синей линии мы не увидели. Сыграл турнир как вафля.
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Ответ Клименко
Ой что творится в Праге
Неужели гашек голый по улицам бегает?
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Ответ Oiler39
Победу сборной Чехии принесло 2-е звено: Мартин Нечас, "Каролина Харрикейнз", 1+3, Давид Кампф, "Торонто Мэйпл Лифс", 1+1, Давид Кубалик, "Оттава Сенаторз", 2+1. Более звёздное 1-е звено Чехии Давид Пастрняк-Павел Заха-Орнджей Палат умудрилось остаться без очков, у каждого показатель полезности по минус 2. Больше всех бросков в игре совершили защитники Швеции: Расмус Далин, 8, Виктор Хедман, "Тампа-Бэй Лайтнинг", 7. .
Свой статус надо подтверждать,чего Пастрняку за 3 матча не удалось.
Заха со штатами затащил,на вбрасываниях участвует,Палат по совокупности 9 матчей забивал и был полезен.
Сегодня Нечас Седлак и Кубалик были лучшие.
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Ответ Caucentus
Наоборот, 85 процентов из этого состава не попадут. Если не больше
🤣🤣🤣
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Ответ ViktorVega
И это шведы в 85% олимпийском составе!!! Днооооооо)
Наоборот, 85 процентов из этого состава не попадут. Если не больше
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