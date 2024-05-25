Чехия вышла в финал ЧМ по хоккею впервые с 2010 года

Сборная Чехии победила Швецию (7:3) в полуфинале ЧМ по хоккею-2024.

Чехия сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда сборная выиграла турнир, обыграв в финале Россию.

В матче за золото ЧМ-2024 команда встретится с победителем игры Канады и Швейцарии.