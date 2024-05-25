Чехия вышла в финал ЧМ по хоккею впервые с 2010 года
Сборная Чехии победила Швецию (7:3) в полуфинале ЧМ по хоккею-2024.
Чехия сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда сборная выиграла турнир, обыграв в финале Россию.
В матче за золото ЧМ-2024 команда встретится с победителем игры Канады и Швейцарии.
Мартин Нечас, "Каролина Харрикейнз", 1+3,
Давид Кампф, "Торонто Мэйпл Лифс", 1+1,
Давид Кубалик, "Оттава Сенаторз", 2+1.
Более звёздное 1-е звено Чехии Давид Пастрняк-Павел Заха-Орнджей Палат умудрилось остаться без очков, у каждого показатель полезности по минус 2.
Больше всех бросков в игре совершили защитники Швеции:
Расмус Далин, 8,
Виктор Хедман, "Тампа-Бэй Лайтнинг", 7.
.
Заха со штатами затащил,на вбрасываниях участвует,Палат по совокупности 9 матчей забивал и был полезен.
Сегодня Нечас Седлак и Кубалик были лучшие.