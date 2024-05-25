«Спартак» подписал контракт с защитником Соболевым на 2 года

«Спартак» заключил контракт с 21-летним защитником Даниилом Соболевым.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Защитник дебютировал на молодежном уровне за МХК « » в сезоне-2019/20, проведя за команду 52 игры и набрав 6 (2+4) очков.

В 2021 году он был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под 142-м номером.

На протяжении трех последних сезонов он выступал в лиге провинции Онтарио, проведя за канадские клубы 208 матчей и набрав 54 (10+44) очка при полезности «+43» и 155 минутах штрафа.